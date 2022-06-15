Возможность купить или арендовать помещения ушедших компаний, импортозамещение зарубежной упаковки, новые способы оплаты для держаетелей кар «Мир» и другие новости для бизнеса 15 июня.



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Новая упаковка, «Мир» без пластика: главные события для бизнеса 15 июня