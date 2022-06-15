Новая упаковка, «Мир» без пластика: главные события для бизнеса 15 июня

Карина Пардаева
Возможность купить или арендовать помещения ушедших компаний, импортозамещение зарубежной упаковки, новые способы оплаты для держаетелей кар «Мир» и другие новости для бизнеса 15 июня.
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Новая упаковка, «Мир» без пластика: главные события для бизнеса 15 июняКарина Пардаева
Мир
- США намерены ограничить нефтяные доходы России, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, одним из способов сокращения нефтяных доходов РФ могут стать ценовые ограничения на нефть.
- Еврокомиссия представила разъяснения относительно того, в какой степени исполнение действующих контрактов может использоваться для продолжения бизнеса с Россией.
Россия
- В России возник дефицит коммерческих беспилотников. Цены БПЛА за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое.
- МИД РФ запретил въезд в Россию 49 представителям крупнейших британских СМИ, командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.
Бизнес
- В России начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году.
- До конца 2022 года российские ритейлеры смогут покупать или арендовать площади ушедших компаний без антимонопольных ограничений.
Технологии и сервисы
- Клиенты банковской системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты с 25 октября. Операции оплаты и возврата будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне.
- Сервис бесплатных стоковых фотографий и видео Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. При влюченном VPN сайт открывается.
Фото на обложке: Sergey Ryzhov /
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