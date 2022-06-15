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Новая упаковка, «Мир» без пластика: главные события для бизнеса 15 июня

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Возможность купить или арендовать помещения ушедших компаний, импортозамещение зарубежной упаковки, новые способы оплаты для держаетелей кар «Мир» и другие новости для бизнеса 15 июня.

Список может дополняться в течение дня.

Новая упаковка, «Мир» без пластика: главные события для бизнеса 15 июня

Мир

  • США намерены ограничить нефтяные доходы России, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, одним из способов сокращения нефтяных доходов РФ могут стать ценовые ограничения на нефть.
  • Еврокомиссия представила разъяснения относительно того, в какой степени исполнение действующих контрактов может использоваться для продолжения бизнеса с Россией.

Россия

  • В России возник дефицит коммерческих беспилотников. Цены БПЛА за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое.
  • МИД РФ запретил въезд в Россию 49 представителям крупнейших британских СМИ, командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

Бизнес

  • В России начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Новая отечественная упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году.
  • До конца 2022 года российские ритейлеры смогут покупать или арендовать площади ушедших компаний без антимонопольных ограничений.

Технологии и сервисы

  • Клиенты банковской системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты с 25 октября. Операции оплаты и возврата будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне.
  • Сервис бесплатных стоковых фотографий и видео Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. При влюченном VPN сайт открывается.

Фото на обложке: Sergey Ryzhov / Shutterstock

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