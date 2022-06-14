В России появился аналог Downdetector для контроля сбоев в работе сервисов

Разработчик системы анализа соцмедиа и СМИ — Brand Analytics — создал сервис «Детектор сбоев» для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов. Компания начала разработку после прекращения работы русскоязычной версии Downdetector.

На старте сервис отслеживает работоспособность более 100 популярных сервисов — приложения банков и служб доставки, интернет-магазины и другое. В компании пояснили, что будут «мониторить сервисы, актуальные для россиян», в том числе и зарубежные — WhatsApp, YouTube, Steam и т.д.

Отличие «Детектора сбоев» от Downdetector

В Brand Analytics заявляют, что «Детектор сбоев» анализирует все источники социальных медиа, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram, тогда как Downdetector ориентировался только на информацию Twitter.

Дальнейшее развитие «Детектора» будет учитывать обратную связь от партнеров и пользователей социальных сетей.

Как работает сервис

Нейросеть «Детектора сбоев» ежедневно анализирует более 40 млн русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках социальных медиа и находит информацию о сбоях.

Сервис представляет собой набор дашбордов, каждый из которых относится к отдельному сервису. Дашборд каждого сервиса показывает его статус (доступен, есть вероятность сбоя, сбой), динамику сбоев «глазами пользователей», выявленные проблемы, очаги сбоев на тепловой карте мира и ленту сообщений, которая помогает разобраться в ситуации.

В Brand Analytics также уточнили, что проект социальный и монетизироваться не будет.

Brand Analytics — российская IT-компания, разработчик одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ. В 2018 году система Brand Analytics была включена в единый реестр российского программного обеспечения. Компания является участником проекта «Сколково».