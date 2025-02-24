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Что такое квиз-сайт и как его использовать для привлечения аудитории

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

Квизы набирают популярность в самых разных сферах — от развлечений до продаж. Это очень удобный инструмент для бизнеса, с его помощью можно устроить для клиента интерактив и ненавязчиво ознакомить со своим продуктом или услугой.

В статье рассмотрим, как работают сайты-квизы, что это такое, какие бывают виды, в каких нишах они приносят пользу и как их создать.

Что такое квиз-сайт и как его использовать для привлечения аудитории
  1. Истории

Содержание

Квиз: что это такое простыми словами

Это способ, с помощью которого привлекают потенциальных клиентов, задействуя викторины, опросы, онлайн-тесты.

Квиз строится по простому принципу:

  1. Человек заходит на квиз-сайт — его привлекает заголовок вроде «Какой стиль одежды вам подойдет?» или «Угадаете ли вы страну по флагу?».
  2. Начинает проходить тест онлайн — отвечает на вопросы, выбирает варианты, смотрит картинки, иногда вводит текстовые ответы.
  3. А когда доходит до финала — получает результат. К примеру: «Вам подойдёт классический стиль» или «Вы угадали 9 из 10 флагов! Отличный результат!».
  4. В конце опроса или теста нужно инициировать клиента совершить целевое действие — в продающем квизе можно добавить заявку на товар, подписку, скачивание бонуса и многое другое.

Квизы работают, потому что:

  1. Дают мгновенный результат — в конце теста учатсник получает полезную информацию.
  2. Вызывают интерес — людям любопытно узнать о себе что-то новое.
  3. Мотивируют поделиться — если результат забавный или полезный, человек отправит его друзьям.

В каких форматах бывают квизы:

  1. Тест с вариантами ответа — участник выбирает из предложенных вариантов.
  2. Викторина с правильными и неправильными ответами — подходит для обучения и развлечения.
  3. Персональный подбор — тест определяет, какой продукт или услуга лучше подойдут пользователю.
  4. Анкетный квиз — собирает сведения о клиенте, но в игровой форме.
  5. Квиз с анимацией и интерактивными элементами — делает прохождение захватывающим.

Примеры квиз-сайтов

Одни помогают весело провести время, другие проверяют знания, а третьи помогают бизнесу привлекать клиентов и продавать товары.

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Рассмотрим примеры квиз-сайтов. Существуют:

  1. Развлекательные — помогают пользователям интересно провести время, узнать что-то новое о себе и поделиться результатами с друзьями.
  2. Образовательные — это платформы с проверкой знаний в виде тестов, разработчики делятся новой информацией с пользователями и повышают уровень вовлеченности в обучение.
  3. Продающие — помогают клиенту подобрать товар или услугу, повышают вероятность покупки.

Чтобы игра была интересной и полезной, нужно использовать:

  1. Простые и понятные вопросы — люди не должны тратить много времени на размышления. Формулировки должны быть легкими, а варианты ответов — логичными и разнообразными.
  2. Интерактивность — тесты с изображениями, анимацией и звуками привлекают внимание и удерживают пользователей.
  3. Мотивацию пройти до конца — люди чаще завершают тест, если знают, что в конце их ждет интересный результат, персональная рекомендация или полезный бонус (например, скидка на товар).
  4. Короткую, но логичную структуру — квиз не должен утомлять. Оптимальная длина — 5-10 вопросов.
  5. Призыв к действию.

Развлекательный квиз

Приведем несколько примеров таких тестов:

  1. «Какой ты персонаж из Гарри Поттера?» — пользователь отвечает на вопросы о своем характере, а в конце узнает, на кого из героев он похож.
  2. «Где ты должен жить?» — тест анализирует предпочтения человека и предлагает ему идеальное место для жизни.
  3. «Какой ты цвет?» — на основе ответов пользователь получает оттенок, который соответствует его личности.
  4. «Какой суперспособностью ты бы обладал?» — человек выбирает, какие качества ему ближе, а тест выдает результат, к примеру: «Ты умеешь читать мысли!».
  5. «Какой ты тип личности?» — облегченная версия психологического теста, который определяет, экстраверт человек или интроверт.
  6. «Какое животное отражает твой характер?» — забавный тест, который выдает результат в виде зверя с описанием характера.
  7. «Какой ты экспортер?». — тест, в котором можно узнать, получится ли выйти на международный рынок в сфере торговли.

Образовательный квиз

Позволяют проверить знания, запомнить новую информацию или подготовиться к экзамену.

Примеры:

  1. «Проверь свои знания по географии» — тест, в котором нужно угадать страны, столицы или флаги.
  2. «Насколько хорошо ты знаешь английский — тест с вопросами на грамматику, лексику и аудирование.
  3. «Историческая викторина: угадай дату события» — пользователю предлагаются важные события, а он должен выбрать год, когда это произошло.
  4. «Какой язык программирования тебе подойдёт?» — тест помогает выбрать направление для изучения.
  5. «Разбираешься ли ты в финансовой грамотности?» — игра проверяет знания о кредитах, инвестициях и бюджете.
  6. «Сможешь ли ты сдать ЕГЭ по математике?» — тест с типовыми заданиями экзамена.
  7. «Какие растения можно выращивать дома?» — помогает начинающим садоводам узнать, какие цветы подходят для их условий.

Продающий квиз

Такие форматы помогают фирмам привлекать клиентов, предлагать персонализированные товары и услуги, собирать контакты и увеличивать конверсию продаж.

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Задействуются в сферах:

  1. Онлайн-торговли— с целью подобрать товары.
  2. Бьюти-индустрии — чтобы выбрать подходящие услуги.
  3. Финтех — помочь подобрать кредиты и инвестиционные решения.
  4. Авто — с целью порекомендовать машины, шины, расходники, страховки.
  5. Строительства — чтобы рассчитать стоимость услуг.

Примеры:

  1. «Какой смартфон вам подойдет?» — клиент отвечает на вопросы о предпочтениях, и тест рекомендует модель.
  2. «Какой автомобиль выбрать?» — викторина анализирует бюджет, цели покупки и выдает подходящие варианты машин.
  3. «Какая стрижка вам подойдет?» — квиз-тест в салоне красоты, который предлагает клиенту несколько соответствующих видов стрижек.
  4. «Какая ипотечная программа вам подходит?» — тест анализирует доход, запросы и выдает подходящий вариант кредита.
  5. «Какой велосипед выбрать?» — пользователь отвечает, где будет ездить (город, бездорожье), тест предлагает идеальную модель.
  6. «Какая кухня подойдет для квартиры?» — квиз подбирает дизайн и материалы для кухни.
  7. «Какой стиль одежды вам подойдет?» — интернет-магазин анализирует предпочтения и предлагает подборку вещей.

Как работает:

  1. Человек заходит на квиз-сайта. Видит предложение пройти тест.
  2. Отвечает на вопросы. Выбирает варианты, вводит предпочтения.
  3. Получает персональный результат. К примеру, подобрать товары или расчитать стоимость услуги.
  4. Совершает целевое действие. Оставляет контакт, записывается на консультацию или сразу покупает товар.

Все зависит от целей. Если:

  • Хотите привлечь внимание и охватить больше людей, делайте развлекательный квиз.
  • Хотите обучать и проверять знания, создавайте образовательный квиз.
  • Хотите продавать товары и услуги, используйте продающий квиз.

Ниши, в которых работает квиз-сайт

Практически в любой сфере можно найти применение квизу. Разберем, как его используют в разных нишах.

Как онлайн-шопы используют квизы, чтобы увеличить продажи

Интернет-магазины внедряют викторины, чтобы помочь клиентам выбрать подходящие товары, повысить конверсию и собрать контакты для дальнейшего взаимодействия.

Примеры использования вопросов в e-commerce:

  1. Подбирают товары по предпочтениям. Владелец интернет-магазина детских игрушек создает квиз: «Какой подарок выбрать ребенку?». Клиенты при прохождении квиза указывают возраст, интересы и бюджет, после чего получают персонализированные рекомендации.
  2. Определяют размеры. Бренд спортивной одежды внедрил тест «Как выбрать кроссовки?». Покупатель вводит параметры стопы и тип нагрузки, а система подбирает оптимальную модель.
  3. Собирают заявки на скидки и бонусы. Магазин бытовой техники предлагает пройти опрос «Какой пылесос вам подойдет?» и дарит 5% скидку на покупку.
  4. Рекомендуют подарки. Бутик парфюмерии разработал квиз: «Какой аромат вам подходит?» на основе предпочтений покупателя.

Как финансовые учреждения помогают клиентам

Банки, страховые фирмы и инвестиционные платформы используют опросы, чтобы упростить клиентам выбор финансовых продуктов и повысить доверие.

Финансовые компании:

  1. Определяют, подходит ли человеку кредит. Например, банк разработал квиз: «Вам одобрят ипотеку?» с анализом доходов и кредитной истории.
  2. Подбирают страховую программу. К примеру, компания предлагает тест: «Какая страховка вам нужна?» для подбора полиса по потребностям клиента.
  3. Оценивают уровень финансовой грамотности. Допустим, инвестиционная платформа запустила тест: «Готовы ли вы к инвестициям?» с рекомендациями по стратегиям.

Как риэлторы и строительные фирмы упрощают выбор недвижимости

Агентства недвижимости и строительные компании используют опросы, чтобы помочь покупателям выбрать объект, рассчитать стоимость ремонта и оставить заявку.

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Искусство опроса: как удержать внимание пользователя и получить честные ответы?

Вот как это выглядит:

  • Риэлторская компания запустила тест «Какая квартира вам подходит?» с рекомендациями по объектам.
  • Дизайн-студия создала квиз «Сколько стоит ремонт?» с предварительной сметой.
  • Девелопер предлагает пройти опрос «Какой район вам подойдет?» и получает заявки.

Этапы создания квиз-сайтов

Хороший квиз должен быть понятным, интересным и мотивировать пользователя пройти его до конца.

Разберем основные этапы:

Этап 1. Определите цели. Перед тем, как создать опрос нужно четко понять, зачем он нужен. Варианты задач:

  1. Вовлечь аудиторию, увеличить трафик, распространить вирусный эффект.
  2. Проверить знания, провести образовательные викторины и тестирование.
  3. Помочь клиенту в выборе товара, собрать контакты, повысить конверсию продаж.

Важно определить, какое действие должен совершить пользователь после: оставить заявку, оформить заказ, подписаться на рассылку или поделиться результатом в соцсетях.

Этап 2. Подготовьте вопросы и постройте логику квиза. Варианты должны быть интересными, простыми и связанными с темой. Лучше использовать не более 5-10 вопросов, чтобы не утомлять пользователя.

Приведем пример продающего квиза.

Этот квиз поможет клиенту быстро выбрать подходящую мебель, а продавцу – собрать контактные данные и предложить лучшие варианты.

Текст на первом экране:
«Пройдите короткий тест и получите персональные рекомендации по меблировке, а также скидку 10% на ваш заказ!

Затем должны быть вопросы и варианты ответов. Собрали примерный список того, что может быть в квизе.

В каком стиле интерьера вам нравится мебель?

Выберите один вариант:

  • Современный.
  • Классический.
  • Лофт.
  • Скандинавский.
  • Минимализм.

Этот вопрос помогает сегментировать клиентов и сразу показать им товары в нужном дизайне.

Какой бюджет готовы потратить?

  • До 50 тыс. рублей.
  • 50 — 100 тыс. рублей.
  • 100 — 200 тыс. рублей.
  • Более 200 тыс.

Позволяет предложить товары в соответствующем ценовом диапазоне.

Какую мебель вы ищете в первую очередь?

  • Кухонный гарнитур.
  • Гостиная (диваны, стенки, журнальные столики).
  • Спальня (кровати, шкафы, комоды).
  • Детская мебель.
  • Офисная мебель.
  • Другое.

Какие дополнительные услуги вас интересуют?

  • Доставка и сборка.
  • Дизайн-проект интерьера.
  • Выезд замерщика.
  • Уборка после установки мебели.

Этот вопрос помогает увеличить средний чек, предлагая дополнительные услуги.

В какие сроки вам нужна мебель?

  • В ближайшую неделю.
  • В течение месяца.
  • Пока просто рассматриваю варианты.

Позволяет отделить «горячих» клиентов от тех, кто просто присматривается.

Спасибо за прохождение теста! Мы подготовим для вас подборку мебели с учетом ваших предпочтений и свяжемся с вами в ближайшее время.

Укажите ваши контакты, чтобы специалист смог подобрать для вас индивидуальное предложение:

  1. Имя.
  2. Телефон.
  3. Email.

Кнопка: Получить рекомендации и скидку…».

Логика ответов должна быть продумана так, чтобы пользователь получил релевантный результат, а предприятие — ценные данные о клиенте.

Этап 3. Разработайте дизайн и интерфейс. Квиз должен выглядеть привлекательно и удобно.

Главные принципы дизайна:

  1. Минимализм — ничего лишнего, только полезные элементы.
  2. Читаемые шрифты и контрастные цвета — чтобы текст был понятным.
  3. Анимации и интерактивные элементы — для динамичности.
  4. Прогресс-бар — показывает, сколько шагов осталось, мотивирует пройти до конца.

Примеры оформления:

  • Квиз с фоновыми изображениями, которые меняются при ответах.
  • Анимация результата (например, карточки с вариантами переворачиваются).
  • Приятная цветовая гамма, соответствующая бренду организации.

Этап 4. Настройте сбор ресурсов и аналитики. Также стоит подключить аналитику, чтобы отслеживать:

  • Сколько человек начали квиз.
  • Сколько дошли до конца.
  • Какие ответы выбирают чаще всего.
  • Сколько пользователей оставляют контакты.

Этап 4. Протестируйте и запустите опрос. Перед тем, как выпустить квиз на лендинге, его нужно проверить.

Вот что стоит учесть:

  • Убедитесь, что логика ответов работает.
  • Оцените удобство интерфейса.
  • Исправьте возможные ошибки.
  • Продвигайте квиз-сайт.

Вот как это сделать:

  • Прорекламируйте квиз в соцсетях.
  • Сделайте email-рассылку по базе клиентов.
  • Договоритесь о партнерских размещениях.

Если опрос продающий, можно предложить пользователю бонус за прохождение — скидку, подарок или персональную рекомендацию.

Конструкторы квиз-сайтов

Создать опрос или тест можно вручную, но проще использовать специальные сервисы. Конструкторы помогают сделать квиз быстро, без навыков программирования, а также интегрировать его с CRM, почтовыми рассылками и аналитикой.

Конструкторы для создания квизов:

  1. Marquiz — хороший инструмент для бизнеса, помогает создавать продающие квизы с интеграцией в CRM.
  2. Tilda — позволяет встроить квиз в лендинг, использовать гибкие настройки дизайна.
  3. FormDesigner — российский сервис, который позволяет создавать квизы, формы обратной связи и тесты с гибкими настройками.
  4. Google Forms — бесплатный и удобный инструмент для простых тестов и опросов.
  5. StepFORM — сервис с удобным дизайном и широкими возможностями.

С помощью конструкторов можно:

  1. Быстро создать квиз-лендинг. Можно запустить викторину за 1-2 часа.
  2. Взять готовые шаблоны. Не нужно продумывать с нуля дизайн и другие детали.
  3. Отследить аналитику. Обязательно надо отслеживать результаты опроса, чтобы его улучшить и сделать интереснее и интерактивнее.
  4. Интегрировать с CRM и email-рассылками.

Использование квиз-лендинга помогает вовлекать пользователей в процесс взаимодействия и повышать конверсию, что делает его отличным инструментом для бизнеса.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Getty Images

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