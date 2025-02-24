Квизы набирают популярность в самых разных сферах — от развлечений до продаж. Это очень удобный инструмент для бизнеса, с его помощью можно устроить для клиента интерактив и ненавязчиво ознакомить со своим продуктом или услугой.

В статье рассмотрим, как работают сайты-квизы, что это такое, какие бывают виды, в каких нишах они приносят пользу и как их создать.

Что такое квиз-сайт и как его использовать для привлечения аудитории

https://rb.ru/story/chto-takoe-kviz-sajt/

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