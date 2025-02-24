Что такое квиз-сайт и как его использовать для привлечения аудитории
Квизы набирают популярность в самых разных сферах — от развлечений до продаж. Это очень удобный инструмент для бизнеса, с его помощью можно устроить для клиента интерактив и ненавязчиво ознакомить со своим продуктом или услугой.
В статье рассмотрим, как работают сайты-квизы, что это такое, какие бывают виды, в каких нишах они приносят пользу и как их создать.
- Истории
Содержание
- Квиз: что это такое простыми словами
- Примеры квиз-сайтов
- Ниши, в которых работает квиз-сайт
- Этапы создания квиз-сайтов
- Конструкторы квиз-сайтов
Квиз: что это такое простыми словами
Это способ, с помощью которого привлекают потенциальных клиентов, задействуя викторины, опросы, онлайн-тесты.
Квиз строится по простому принципу:
- Человек заходит на квиз-сайт — его привлекает заголовок вроде «Какой стиль одежды вам подойдет?» или «Угадаете ли вы страну по флагу?».
- Начинает проходить тест онлайн — отвечает на вопросы, выбирает варианты, смотрит картинки, иногда вводит текстовые ответы.
- А когда доходит до финала — получает результат. К примеру: «Вам подойдёт классический стиль» или «Вы угадали 9 из 10 флагов! Отличный результат!».
- В конце опроса или теста нужно инициировать клиента совершить целевое действие — в продающем квизе можно добавить заявку на товар, подписку, скачивание бонуса и многое другое.
Квизы работают, потому что:
- Дают мгновенный результат — в конце теста учатсник получает полезную информацию.
- Вызывают интерес — людям любопытно узнать о себе что-то новое.
- Мотивируют поделиться — если результат забавный или полезный, человек отправит его друзьям.
В каких форматах бывают квизы:
- Тест с вариантами ответа — участник выбирает из предложенных вариантов.
- Викторина с правильными и неправильными ответами — подходит для обучения и развлечения.
- Персональный подбор — тест определяет, какой продукт или услуга лучше подойдут пользователю.
- Анкетный квиз — собирает сведения о клиенте, но в игровой форме.
- Квиз с анимацией и интерактивными элементами — делает прохождение захватывающим.
Примеры квиз-сайтов
Одни помогают весело провести время, другие проверяют знания, а третьи помогают бизнесу привлекать клиентов и продавать товары.
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Рассмотрим примеры квиз-сайтов. Существуют:
- Развлекательные — помогают пользователям интересно провести время, узнать что-то новое о себе и поделиться результатами с друзьями.
- Образовательные — это платформы с проверкой знаний в виде тестов, разработчики делятся новой информацией с пользователями и повышают уровень вовлеченности в обучение.
- Продающие — помогают клиенту подобрать товар или услугу, повышают вероятность покупки.
Чтобы игра была интересной и полезной, нужно использовать:
- Простые и понятные вопросы — люди не должны тратить много времени на размышления. Формулировки должны быть легкими, а варианты ответов — логичными и разнообразными.
- Интерактивность — тесты с изображениями, анимацией и звуками привлекают внимание и удерживают пользователей.
- Мотивацию пройти до конца — люди чаще завершают тест, если знают, что в конце их ждет интересный результат, персональная рекомендация или полезный бонус (например, скидка на товар).
- Короткую, но логичную структуру — квиз не должен утомлять. Оптимальная длина — 5-10 вопросов.
- Призыв к действию.
Развлекательный квиз
Приведем несколько примеров таких тестов:
- «Какой ты персонаж из Гарри Поттера?» — пользователь отвечает на вопросы о своем характере, а в конце узнает, на кого из героев он похож.
- «Где ты должен жить?» — тест анализирует предпочтения человека и предлагает ему идеальное место для жизни.
- «Какой ты цвет?» — на основе ответов пользователь получает оттенок, который соответствует его личности.
- «Какой суперспособностью ты бы обладал?» — человек выбирает, какие качества ему ближе, а тест выдает результат, к примеру: «Ты умеешь читать мысли!».
- «Какой ты тип личности?» — облегченная версия психологического теста, который определяет, экстраверт человек или интроверт.
- «Какое животное отражает твой характер?» — забавный тест, который выдает результат в виде зверя с описанием характера.
- «Какой ты экспортер?». — тест, в котором можно узнать, получится ли выйти на международный рынок в сфере торговли.
Образовательный квиз
Позволяют проверить знания, запомнить новую информацию или подготовиться к экзамену.
Примеры:
- «Проверь свои знания по географии» — тест, в котором нужно угадать страны, столицы или флаги.
- «Насколько хорошо ты знаешь английский?» — тест с вопросами на грамматику, лексику и аудирование.
- «Историческая викторина: угадай дату события» — пользователю предлагаются важные события, а он должен выбрать год, когда это произошло.
- «Какой язык программирования тебе подойдёт?» — тест помогает выбрать направление для изучения.
- «Разбираешься ли ты в финансовой грамотности?» — игра проверяет знания о кредитах, инвестициях и бюджете.
- «Сможешь ли ты сдать ЕГЭ по математике?» — тест с типовыми заданиями экзамена.
- «Какие растения можно выращивать дома?» — помогает начинающим садоводам узнать, какие цветы подходят для их условий.
Продающий квиз
Такие форматы помогают фирмам привлекать клиентов, предлагать персонализированные товары и услуги, собирать контакты и увеличивать конверсию продаж.
Задействуются в сферах:
- Онлайн-торговли— с целью подобрать товары.
- Бьюти-индустрии — чтобы выбрать подходящие услуги.
- Финтех — помочь подобрать кредиты и инвестиционные решения.
- Авто — с целью порекомендовать машины, шины, расходники, страховки.
- Строительства — чтобы рассчитать стоимость услуг.
Примеры:
- «Какой смартфон вам подойдет?» — клиент отвечает на вопросы о предпочтениях, и тест рекомендует модель.
- «Какой автомобиль выбрать?» — викторина анализирует бюджет, цели покупки и выдает подходящие варианты машин.
- «Какая стрижка вам подойдет?» — квиз-тест в салоне красоты, который предлагает клиенту несколько соответствующих видов стрижек.
- «Какая ипотечная программа вам подходит?» — тест анализирует доход, запросы и выдает подходящий вариант кредита.
- «Какой велосипед выбрать?» — пользователь отвечает, где будет ездить (город, бездорожье), тест предлагает идеальную модель.
- «Какая кухня подойдет для квартиры?» — квиз подбирает дизайн и материалы для кухни.
- «Какой стиль одежды вам подойдет?» — интернет-магазин анализирует предпочтения и предлагает подборку вещей.
Как работает:
- Человек заходит на квиз-сайта. Видит предложение пройти тест.
- Отвечает на вопросы. Выбирает варианты, вводит предпочтения.
- Получает персональный результат. К примеру, подобрать товары или расчитать стоимость услуги.
- Совершает целевое действие. Оставляет контакт, записывается на консультацию или сразу покупает товар.
Все зависит от целей. Если:
- Хотите привлечь внимание и охватить больше людей, делайте развлекательный квиз.
- Хотите обучать и проверять знания, создавайте образовательный квиз.
- Хотите продавать товары и услуги, используйте продающий квиз.
Ниши, в которых работает квиз-сайт
Практически в любой сфере можно найти применение квизу. Разберем, как его используют в разных нишах.
Как онлайн-шопы используют квизы, чтобы увеличить продажи
Интернет-магазины внедряют викторины, чтобы помочь клиентам выбрать подходящие товары, повысить конверсию и собрать контакты для дальнейшего взаимодействия.
Примеры использования вопросов в e-commerce:
- Подбирают товары по предпочтениям. Владелец интернет-магазина детских игрушек создает квиз: «Какой подарок выбрать ребенку?». Клиенты при прохождении квиза указывают возраст, интересы и бюджет, после чего получают персонализированные рекомендации.
- Определяют размеры. Бренд спортивной одежды внедрил тест «Как выбрать кроссовки?». Покупатель вводит параметры стопы и тип нагрузки, а система подбирает оптимальную модель.
- Собирают заявки на скидки и бонусы. Магазин бытовой техники предлагает пройти опрос «Какой пылесос вам подойдет?» и дарит 5% скидку на покупку.
- Рекомендуют подарки. Бутик парфюмерии разработал квиз: «Какой аромат вам подходит?» на основе предпочтений покупателя.
Как финансовые учреждения помогают клиентам
Банки, страховые фирмы и инвестиционные платформы используют опросы, чтобы упростить клиентам выбор финансовых продуктов и повысить доверие.
Финансовые компании:
- Определяют, подходит ли человеку кредит. Например, банк разработал квиз: «Вам одобрят ипотеку?» с анализом доходов и кредитной истории.
- Подбирают страховую программу. К примеру, компания предлагает тест: «Какая страховка вам нужна?» для подбора полиса по потребностям клиента.
- Оценивают уровень финансовой грамотности. Допустим, инвестиционная платформа запустила тест: «Готовы ли вы к инвестициям?» с рекомендациями по стратегиям.
Как риэлторы и строительные фирмы упрощают выбор недвижимости
Агентства недвижимости и строительные компании используют опросы, чтобы помочь покупателям выбрать объект, рассчитать стоимость ремонта и оставить заявку.
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Искусство опроса: как удержать внимание пользователя и получить честные ответы?
Вот как это выглядит:
- Риэлторская компания запустила тест «Какая квартира вам подходит?» с рекомендациями по объектам.
- Дизайн-студия создала квиз «Сколько стоит ремонт?» с предварительной сметой.
- Девелопер предлагает пройти опрос «Какой район вам подойдет?» и получает заявки.
Этапы создания квиз-сайтов
Хороший квиз должен быть понятным, интересным и мотивировать пользователя пройти его до конца.
Разберем основные этапы:
Этап 1. Определите цели. Перед тем, как создать опрос нужно четко понять, зачем он нужен. Варианты задач:
- Вовлечь аудиторию, увеличить трафик, распространить вирусный эффект.
- Проверить знания, провести образовательные викторины и тестирование.
- Помочь клиенту в выборе товара, собрать контакты, повысить конверсию продаж.
Важно определить, какое действие должен совершить пользователь после: оставить заявку, оформить заказ, подписаться на рассылку или поделиться результатом в соцсетях.
Этап 2. Подготовьте вопросы и постройте логику квиза. Варианты должны быть интересными, простыми и связанными с темой. Лучше использовать не более 5-10 вопросов, чтобы не утомлять пользователя.
Приведем пример продающего квиза.
Этот квиз поможет клиенту быстро выбрать подходящую мебель, а продавцу – собрать контактные данные и предложить лучшие варианты.
Текст на первом экране:
«Пройдите короткий тест и получите персональные рекомендации по меблировке, а также скидку 10% на ваш заказ!
Затем должны быть вопросы и варианты ответов. Собрали примерный список того, что может быть в квизе.
В каком стиле интерьера вам нравится мебель?
Выберите один вариант:
- Современный.
- Классический.
- Лофт.
- Скандинавский.
- Минимализм.
Этот вопрос помогает сегментировать клиентов и сразу показать им товары в нужном дизайне.
Какой бюджет готовы потратить?
- До 50 тыс. рублей.
- 50 — 100 тыс. рублей.
- 100 — 200 тыс. рублей.
- Более 200 тыс.
Позволяет предложить товары в соответствующем ценовом диапазоне.
Какую мебель вы ищете в первую очередь?
- Кухонный гарнитур.
- Гостиная (диваны, стенки, журнальные столики).
- Спальня (кровати, шкафы, комоды).
- Детская мебель.
- Офисная мебель.
- Другое.
Какие дополнительные услуги вас интересуют?
- Доставка и сборка.
- Дизайн-проект интерьера.
- Выезд замерщика.
- Уборка после установки мебели.
Этот вопрос помогает увеличить средний чек, предлагая дополнительные услуги.
В какие сроки вам нужна мебель?
- В ближайшую неделю.
- В течение месяца.
- Пока просто рассматриваю варианты.
Позволяет отделить «горячих» клиентов от тех, кто просто присматривается.
Спасибо за прохождение теста! Мы подготовим для вас подборку мебели с учетом ваших предпочтений и свяжемся с вами в ближайшее время.
Укажите ваши контакты, чтобы специалист смог подобрать для вас индивидуальное предложение:
- Имя.
- Телефон.
- Email.
Кнопка: Получить рекомендации и скидку…».
Логика ответов должна быть продумана так, чтобы пользователь получил релевантный результат, а предприятие — ценные данные о клиенте.
Этап 3. Разработайте дизайн и интерфейс. Квиз должен выглядеть привлекательно и удобно.
Главные принципы дизайна:
- Минимализм — ничего лишнего, только полезные элементы.
- Читаемые шрифты и контрастные цвета — чтобы текст был понятным.
- Анимации и интерактивные элементы — для динамичности.
- Прогресс-бар — показывает, сколько шагов осталось, мотивирует пройти до конца.
Примеры оформления:
- Квиз с фоновыми изображениями, которые меняются при ответах.
- Анимация результата (например, карточки с вариантами переворачиваются).
- Приятная цветовая гамма, соответствующая бренду организации.
Этап 4. Настройте сбор ресурсов и аналитики. Также стоит подключить аналитику, чтобы отслеживать:
- Сколько человек начали квиз.
- Сколько дошли до конца.
- Какие ответы выбирают чаще всего.
- Сколько пользователей оставляют контакты.
Этап 4. Протестируйте и запустите опрос. Перед тем, как выпустить квиз на лендинге, его нужно проверить.
Вот что стоит учесть:
- Убедитесь, что логика ответов работает.
- Оцените удобство интерфейса.
- Исправьте возможные ошибки.
- Продвигайте квиз-сайт.
Вот как это сделать:
- Прорекламируйте квиз в соцсетях.
- Сделайте email-рассылку по базе клиентов.
- Договоритесь о партнерских размещениях.
Если опрос продающий, можно предложить пользователю бонус за прохождение — скидку, подарок или персональную рекомендацию.
Конструкторы квиз-сайтов
Создать опрос или тест можно вручную, но проще использовать специальные сервисы. Конструкторы помогают сделать квиз быстро, без навыков программирования, а также интегрировать его с CRM, почтовыми рассылками и аналитикой.
Конструкторы для создания квизов:
- Marquiz — хороший инструмент для бизнеса, помогает создавать продающие квизы с интеграцией в CRM.
- Tilda — позволяет встроить квиз в лендинг, использовать гибкие настройки дизайна.
- FormDesigner — российский сервис, который позволяет создавать квизы, формы обратной связи и тесты с гибкими настройками.
- Google Forms — бесплатный и удобный инструмент для простых тестов и опросов.
- StepFORM — сервис с удобным дизайном и широкими возможностями.
С помощью конструкторов можно:
- Быстро создать квиз-лендинг. Можно запустить викторину за 1-2 часа.
- Взять готовые шаблоны. Не нужно продумывать с нуля дизайн и другие детали.
- Отследить аналитику. Обязательно надо отслеживать результаты опроса, чтобы его улучшить и сделать интереснее и интерактивнее.
- Интегрировать с CRM и email-рассылками.
Использование квиз-лендинга помогает вовлекать пользователей в процесс взаимодействия и повышать конверсию, что делает его отличным инструментом для бизнеса.
Фото на обложке: Tero Vesalainen / Getty Images
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