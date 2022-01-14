Феномен квиза: как провести корпоратив, чтобы он запомнился коллегам

Есть разные способы провести подобные мероприятия, наиболее интересный из них — квизы: коллеги весело проведут время и, что важно, укрепят командные отношения. Как организовать квиз, который разнообразит и украсит корпоратив, рассказывают Quiz Time .

Вечеринки, тимбилдинги и другие корпоративные мероприятия — проверенный инструмент для поддержания связи с сотрудниками и повышения их эффективности и вовлеченности в дела компании.

Немного истории

Хотя само слово quiz известно еще с конца XVIII века, сам формат такого развлечения сложился позднее. Формат вопроса с выбором из нескольких ответов появился уже в начале XX века — с его помощью армия США оценивала знания призывников, отправляющихся на фронт.

После Второй мировой развлекательные квизы приходят на телевидение. В 1970-х формат взяли на вооружение владельцы британских пабов: так появился формат quiz night, вокруг которого сложилась целая индустрия, которая помогает организовать викторины как в пабах, так и за их пределами. В России особую любовь квизы снискали на корпоративах — без развлечений в таком формате не обходится почти ни одна вечеринка.

Стремление побеждать

Почему люди любят квизы? Во-первых, человеческий мозг устроен так, что часто запоминает случайные и иногда бесполезные факты. Квизы позволяют воспользоваться этими знаниями, и, ответив на вопрос правильно, получить награду — дополнительный балл в счет команды, одобрение от товарищей и дофамин.

Другой важный элемент — соревновательность. Люди любят соперничать и состязаться по своей природе — квизы дают им возможность сделать это в дружеской и позитивной обстановке. Шанс лишний раз блеснуть эрудицией (и победить) всегда привлекает.

Добавьте к этому небольшое количество горячительных напитков, которые скрашивают обстановку, и присутствие хорошо знакомых людей — благодаря этому квизы идеально вписываются почти в любой формат корпоратива — и не важно, проходит он в офисе, арендованном лофте, ресторане или за городом.

Секреты успеха

Как сделать квиз, который обязательно понравится сотрудникам? Как объясняют в компании Quiz Time, одном из наиболее популярных организаторов квизов в Москве, создание хорошего квиза должно учитывать особенности и пожелания клиента, а также следовать нескольким простым принципам:

Профессиональный ведущий

Он умело вовлечет участников в игру и будет создавать атмосферу веселья и соперничества на протяжении всего игрового времени.

Доступные вопросы

Квизы должны поднимать настроение. Поэтому нужны развлекательные вопросы на самые разные темы. Причем важно чередовать сложные вопросы с простыми, чтобы интересно было всем: и эрудированным участникам, и тем, кто может найти ответы с помощью логики.

Разнообразие

Однообразие утомляет — поэтому стоит не только задавать вопросы на разные темы, но и предлагать разные форматы — например, задействовать звук и видео.

Внимание к деталям

Вопросы, составленные с учетом аудитории, всегда имеют больший отклик. А влиять на успех квиза может как и отрасль, в которой работает команда, так и средний возраст сотрудников. Несколько вопросов, связанных со сферой работы, всегда будут приятны участникам. А вот откровенно непонятные только расстроят и оттолкнут — у участников всегда должно быть ощущение того, что вопросы составлены справедливо и у них есть шанс.

Динамичность

Вместо бланков для ответов в Quiz Time придумали уникальное решение — пульты с кнопками, на которые нажимают участники. Это делает квиз динамичнее, привносит дополнительные элементы соревновательности — больше всего очков получает команда, которая не только отвечает на вопросы правильно, но и делает это быстрее всех. Автоматизация позволяет моментально выводить результаты команд и не создавать долгих пауз.

Сейчас Quiz Time проводит корпоративные квизы как в традиционном формате, так и с недавнего времени — в онлайне. Это особенно важно для компаний, в которых сотрудники работают из разных городов или стран: такое мероприятие станет хорошей возможностью объединить команды и дать им возможность встретиться лично.

Среди клиентов Quiz Time — Ozon, «Сбер», «Газпромнефть» и другие крупные компании. Доступны варианты и для интернациональных команд — на английском языке.

Фото на обложке и в тексте предоставлены Quiz Time