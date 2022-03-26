Минфин США готовит новые санкции, поставщики из Эквадора и парагвая сталкиваются с логистическими проблемами, а RB продолжает следить за экономическими событиями на фоне украинского конфликта.

Япония остановит транзакции со Сбербанком, ЕК сможет закупать газ централизовано: главное для бизнеса 26 марта