Япония остановит транзакции со Сбербанком, ЕК сможет закупать газ централизовано: главное для бизнеса 26 марта

Екатерина Алипова
Минфин США готовит новые санкции, поставщики из Эквадора и парагвая сталкиваются с логистическими проблемами, а RB продолжает следить за экономическими событиями на фоне украинского конфликта.
Япония остановит транзакции со Сбербанком, ЕК сможет закупать газ централизовано: главное для бизнеса 26 мартаЕкатерина Алипова
Мир
- Крупнейшие японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho сообщили о приостановке транзакций с Сбербанком с 26 марта, поскольку сделки осуществлялись через американские корреспондентские банки, что теперь затруднено из-за санкций. Весьма вероятно, что примеру лидеров рынка последуют и другие кредитные учреждения Японии.
- Европейская комиссия получит особые полномочия и сможет осуществлять общие закупки энергоносителей, о чем сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также отметил, что у Франции нет причин соглашаться с требованием России платить за газ в рублях.
- The Wall Street Journal пишет о планах Минфина США добавить в санкционные списки компании, поставляющие товары военной отрасли России. В число тех, с кем запрещены любые финансовые операции, могут попасть и технологические предприятия, например, «Микрон», «Т-Платформа», «НИИ Вектор» и др., пишет издание.
- В связи с санкциями и их последствиями для логистических цепочек с проблемами поставок в Россию столкнулись производители бананов в Эквадоре и говядины и Парагвае (The Wall Street Journal).
- Великобритания отменила транспортные санкции против Олега Тинькова и партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера: их яхты и самолеты теперь в безопасности.
Компании
- Компания Google приостановила запущенный еще в конце 2021 года пилотный проект подключения карты «Мир» к Google Pay в России (The Wall Street Journal).
- Компания «Российские железные дороги» согласно распоряжению Правительства РФ получила право продать 100 акций футбольного клуба «Локомотив» (0,0015% его уставного капитала).
- В обновленный список опасных для нацбезопасности США компаний от американской Федеральной комиссии по связи (FCC) попала и отечественная «Лаборатория Касперского» (наряду с China Telecom и China Moblile International USA), сообщает Reuters.
- Соруководители TCS Group Holding (кипрского холдинга, родительского для финансовых компаний под брендом «Тинькофф») Оливер Хьюз и Павел Федоров переезжают в ОАЭ. С 31 марта они покинут совет директоров структуры. В TCS Group утверждают, что это следствие плановой корпоративной реорганизации.
- Банк ВТБ продал 30,5% акций ООО «Т1» (УК группы предприятий, работающих в сфере интеграции, консалтинга, облачных технологий, разработки ПО и процессинговых услуг) стороннему инвестору. В банке сообщили, что продажа связана «с плановой реструктуризацией инвестиционного портфеля и выходом из непрофильных активов».
- Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co объявил о приостановке закупок алмазов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы.
- «Мегафон» ищет варианты восстановления своего статуса в глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования GSMA. Компания считает, что «у этого шага нет никаких правовых оснований». Оператор связи стал единственным из российских, кого уведомили об исключении из GSMA.
Фото на обложке: Haseesh Rahithya / Unsplash
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