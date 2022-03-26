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Япония остановит транзакции со Сбербанком, ЕК сможет закупать газ централизовано: главное для бизнеса 26 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минфин США готовит новые санкции, поставщики из Эквадора и парагвая сталкиваются с логистическими проблемами, а RB продолжает следить за экономическими событиями на фоне украинского конфликта.

Япония остановит транзакции со Сбербанком, ЕК сможет закупать газ централизовано: главное для бизнеса 26 марта

Мир

  • Крупнейшие японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho сообщили о приостановке транзакций с Сбербанком с 26 марта, поскольку сделки осуществлялись через американские корреспондентские банки, что теперь затруднено из-за санкций. Весьма вероятно, что примеру лидеров рынка последуют и другие кредитные учреждения Японии. 
  • Европейская комиссия получит особые полномочия и сможет осуществлять общие закупки энергоносителей, о чем сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также отметил, что у Франции нет причин соглашаться с требованием России платить за газ в рублях. 
  • The Wall Street Journal пишет о планах Минфина США добавить в санкционные списки компании, поставляющие товары военной отрасли России. В число тех, с кем запрещены любые финансовые операции, могут попасть и технологические предприятия, например, «Микрон», «Т-Платформа», «НИИ Вектор» и др., пишет издание. 
  • В связи с санкциями и их последствиями для логистических цепочек с проблемами поставок в Россию столкнулись производители бананов в Эквадоре и говядины и Парагвае (The Wall Street Journal). 
  • Великобритания отменила транспортные санкции против Олега Тинькова и партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера: их яхты и самолеты теперь в безопасности.

 Компании

  • Компания Google приостановила запущенный еще в конце 2021 года пилотный проект подключения карты «Мир» к Google Pay в России (The Wall Street Journal). 
  • Компания «Российские железные дороги» согласно распоряжению Правительства РФ получила право продать 100 акций футбольного клуба «Локомотив» (0,0015% его уставного капитала). 
  • В обновленный список опасных для нацбезопасности США компаний от американской Федеральной комиссии по связи (FCC) попала и отечественная «Лаборатория Касперского» (наряду с China Telecom и China Moblile International USA), сообщает Reuters. 
  • Соруководители TCS Group Holding (кипрского холдинга, родительского для финансовых компаний под брендом «Тинькофф») Оливер Хьюз и Павел Федоров переезжают в ОАЭ. С 31 марта они покинут совет директоров структуры. В TCS Group утверждают, что это следствие плановой корпоративной реорганизации. 
  • Банк ВТБ продал 30,5% акций ООО «Т1» (УК группы предприятий, работающих в сфере интеграции, консалтинга, облачных технологий, разработки ПО и процессинговых услуг) стороннему инвестору. В банке сообщили, что продажа связана «с плановой реструктуризацией инвестиционного портфеля и выходом из непрофильных активов». 
  • Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co объявил о приостановке закупок алмазов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы. 
  • «Мегафон» ищет варианты восстановления своего статуса в глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования GSMA. Компания считает, что «у этого шага нет никаких правовых оснований». Оператор связи стал единственным из российских, кого уведомили об исключении из GSMA.

Фото на обложке: Haseesh Rahithya / Unsplash

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