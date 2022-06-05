Рекордная инфляция в ЕС, потери ФРГ от санкций против Gazprom Germania: главное для бизнеса 5 июня

Екатерина Алипова
Инфляция в еврозоне растет рекордными темпами, страдают от роста цен и страны вне ЕС, от антироссийских санкций против энергетических компаний государства теряют миллиарды евро, а RB.RU продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне развития украинского кризиса.
Рекордная инфляция в ЕС, потери ФРГ от санкций против Gazprom Germania: главное для бизнеса 5 июняЕкатерина Алипова
- Российские санкции против Gazprom Germania, как подсчитала газета Welt, могут обойтись ФРГ в €5 млрд.
- Bloomberg сообщил о рекордной инфляции в ЕС: и если на Мальте она составила 5,6%, то в Эстонии – 20,1%. Отдельно от еврозоны издание отмечает проблемы в экономике Аргентины, где инфляция достигла 58%.
- Служба BBC News выпустила расследование, в котором предполагает участие «Совкомбанка» в покупке McDonald's. Попавший под блокирующие санкции США банк мог структурировать или финансировать сделку. Журналисты выяснили, что «Совкомбанк» заключил договор о залоге имущественных прав с компанией «Клуб-Отель», которая подала ходатайство о покупке в ФАС и через которую идет сделка. Причем предметом залога стало одно из двух юрлиц, которые управляли американской сетью фастфуда в России. Все участники возможной операции опровергают гипотезы издания.
- Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту к своей орбитальной станции (ТАСС).
Фото на обложке: Adeolu Eletu / Unsplash
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