Инфляция в еврозоне растет рекордными темпами, страдают от роста цен и страны вне ЕС, от антироссийских санкций против энергетических компаний государства теряют миллиарды евро, а RB.RU продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне развития украинского кризиса.

Рекордная инфляция в ЕС, потери ФРГ от санкций против Gazprom Germania: главное для бизнеса 5 июня