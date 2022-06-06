RB продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: сайт Минстроя взломали хакеры, у банков проблемы с получением комплаенс-информации о клиентах, правительство выделит банкам 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты и другие новости 6 июня.



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Хакеры добрались до ЖКХ, льготные IT-кредиты: главные новости для бизнеса 6 июня