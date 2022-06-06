Хакеры добрались до ЖКХ, льготные IT-кредиты: главные новости для бизнеса 6 июня

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: сайт Минстроя взломали хакеры, у банков проблемы с получением комплаенс-информации о клиентах, правительство выделит банкам 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты и другие новости 6 июня.
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Хакеры добрались до ЖКХ, льготные IT-кредиты: главные новости для бизнеса 6 июняКарина Пардаева
Мир
- США не смягчат антироссийские санкции в обмен на экспорт зерна из Украины, сообщил источник Politico. Москва отрицает, что блокирует поставки.
- Посол США в России Джон Салливан считает, что полный разрыв отношений двух стран невозможен. По его словам, совместная работа продолжится в Совете Безопасности ООН, а также на уровне посольств.
Россия
- Сайт Минстроя России взломали хакеры. Они попросили полбиткоина, или же данные пользователей окажутся в сети. Ведомство заявило, что персональные данные пользователей сайта находятся под защитой, и им ничего не угрожает.
- У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о клиентах. Поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты.
Финансы
- Власти выделят банкам 175 млрд рублей на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для IT-компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов.
- Банк России заверил, что готов поддержать российских производителей банковских карт, если они снизят цены. В противном случае регулятор вернется к вопросу о допуске китайских производителей.
Бизнес
- «Делимобиль» запланировал закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime. Одну часть машин намерены продать, другу — перевести в традиционный каршерниг.
- В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь. Виски, рома и вермута почти не осталось на складах. А в ресторанах подают из старых запасов.
- Отель Holiday Inn на Павелецкой в Москве и Holiday Inn Express в Воронеже будут работать под брендом Cosmos Smart. Ими будет управлять компания Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».
Фото на обложке: Unsplash
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