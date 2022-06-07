RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Япония ввела санкции, внешний долг России снизился, IKEA решила выйти из банковского бизнеса и другие новости 7 июня.

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Санкции, IKEA выходит из банковского бизнеса в России, логотипы McDonald’s: новости для бизнеса 7 июня