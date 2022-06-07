Санкции, IKEA выходит из банковского бизнеса в России, логотипы McDonald’s: новости для бизнеса 7 июня

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Япония ввела санкции, внешний долг России снизился, IKEA решила выйти из банковского бизнеса и другие новости 7 июня.
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Санкции, IKEA выходит из банковского бизнеса в России, логотипы McDonald’s: новости для бизнеса 7 июняКарина Пардаева
Мир
- Япония ввела санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.
Россия
- Внешний государственный долг России по итогам первой половины 2022 года снизился на $2,6 млрд и по состоянию на 1 апреля составил $57 143,2 млн.
- Россия ввела санкции против 61 гражданина США. В заявлении уточняется, что санкции вводятся в качестве ответных мер на постоянно расширяющиеся ограничения против российских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса.
- Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн руб. о взыскании компенсации за утечку персональных данных. Информация о пользователях появилась в сети в конце февраля, в СДЭК объясняли ее масштабной хакерской атакой.
- «Ростелеком» подтвердил информацию об утечке данных о внутренних аккаунтах компании. В пресс-службе компании также добавили, что расследование уже ведется, речи о внешнем проникновении в системы компании не идет.
Бизнес
- Шведская группа IKEA решила продать «Икано-банк» российскому «Кредит Европа банку». На банк были независимые покупатели, но выбор остановился на партнере. Сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала.
- Новый McDonald’s в России 2 июня подал две заявки в Роспатент на регистрацию двух логотипов. В новых товарных знаках используется зеленый, оранжевый и красный цвета.
- Сеть пиццерий Pizza Hut сменила оператора в России. Польский холдинг Amrest продал этот бизнес компании «Ной-М».
- Российские ИТ-компании приостановили международную экспансию из-за кризиса в авиаперелетах и санкций. О сложностях рассказали разработчик офисных программ «МойОфис», который приостановил экспансию в Африке, платежная платформа Mandarin, компания по информбезопасности «Серчинформ» и другие.
Фото на обложке: Unsplash
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