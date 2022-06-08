Б/у люкс, торговая площадка «ЮMoney», IBM сворачивает деятельность: главные новости для бизнеса 8 июня

Карина Пардаева
Подержанные люксовые сумки, падение продаж премиальных авто, торговая площадка «ЮMoney» и другие новости 8 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Б/у люкс, торговая площадка «ЮMoney», IBM сворачивает деятельность: главные новости для бизнеса 8 июняКарина Пардаева
Россия
- Арбитражный суд Москвы арестовал 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google — ООО «ГУГЛ». В качестве третьих лиц в одном из них указаны Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов, во втором — Владимир Соловьев.
Бизнес
- «Яндекс.Маркет» стал продавать подержанные люксовые товары. Раздел появился на сайте, средняя цена в нем выше 100 тыс. рублей. Пока там продают брендовые сумки, в дальнейшем появятся и другие категории.
- Доля премиальных автомобилей в продажах в России упала на 89% год к году. Почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые приостановили поставки автомобилей в Россию.
- Российская фармотрасль из-за отказа иностранных компаний поставлять в Россию комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Эти устройства нужны при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств.
- Американская корпорация IBM, приостановившая ранее работу в России, начала сворачивать деятельность в стране. Компания хочет оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживая сотрудников в России.
- Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил собственную торговую площадку в приложении, она работает по принципу агрегатора предложений различных интернет-магазинов, говорится в сообщении компании.
- Крупные российские компании с иностранными акционерами — Ozon, «Авито», Циан — попросили правительство изменить критерии для включения их продуктов в реестр отечественного ПО. Это нужно для получения налоговых послаблений, грантов и льготных кредитов.
Транспорт
- «Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства. Это позволит компании в будущем избежать дефицита кресел и нарастить долю рынка.
- Чартеры в Турцию запускаются из Красноярска с 10 июня. Летать будут самолеты Boeing 767-300. Пока не уточняется, какая компания будет выполнять рейсы — турецкая или российская.
Фото на обложке: Unsplash
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