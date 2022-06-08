Подержанные люксовые сумки, падение продаж премиальных авто, торговая площадка «ЮMoney» и другие новости 8 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



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Б/у люкс, торговая площадка «ЮMoney», IBM сворачивает деятельность: главные новости для бизнеса 8 июня