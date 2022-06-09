Увольнения за шесть окладов, прекращение расчетов в юанях, уход MG Mori Seiki: главные новости для бизнеса 9 июня

RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: годовая инфляция замедлилась, «Сбер» прекратил расчеты в юанях для корпоративных клиентов, Volkswagen предложил уволиться сотрудникам за шесть окладов и другие новости 9 июня.
Список может дополняться в течение дня.
Россия
- Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 17,02%, сообщается в докладе Минэкономики «О текущей ценовой ситуации». Росстат сообщил, что в этом периоде была зафиксирована дефляция на уровне 0,01%.
- ФАС предложила маркетплейсам придумать оценку эффективности параллельного импорта в России, чтобы осенью представить эти данные правительству.
Финансы
- Cбербанк с 7 июня прекратил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов. Мера временная и затронула клиентов-участников внешнеэкономической деятельности.
- Международные платежные системы Visa и Mastercard стали постепенно возвращать российским банкам страховые депозиты, которые хранились у них на случай проблем с платежами. Банки опасались, что этого не произойдет.
Бизнес
- Volkswagen предложил своим 200 сотрудникам сборки на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде уволиться. Те, кто сделает это до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — пять.
- Производитель точного машинного оборудования MG Mori Seiki ушел из России, закрыв завод в Ульяновске и представительство в Москве. Решение в компании объяснили так: они «вынуждены делать» то, что Запад и власти Японии «требуют».
- Американский производитель алкоголя Brown-Forman потерял $52 млн из-за приостановки деятельности в России.
Технологии
- Российские инженеры создали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов. Он способен переносить до 250 кг полезной нагрузки на расстояние до 150 км.
Фото на обложке: Lewis Tse /
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