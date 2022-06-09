RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: годовая инфляция замедлилась, «Сбер» прекратил расчеты в юанях для корпоративных клиентов, Volkswagen предложил уволиться сотрудникам за шесть окладов и другие новости 9 июня.



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Увольнения за шесть окладов, прекращение расчетов в юанях, уход MG Mori Seiki: главные новости для бизнеса 9 июня