Япония прекратит поставлять грузовики и бульдозеры в РФ, власти увеличили кэшбэк до 40 тыс. рублей при поездках в ДФО, отказы банков музыкальным лейблам в отчислениях зарубежным правообладателям и другие события для бизнеса 10 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



Список может дополняться в течение дня.

Продажа «Точки», покупка «Потока» и музыкальная тишина: главные новости для бизнеса 10 июня