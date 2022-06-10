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Продажа «Точки», покупка «Потока» и музыкальная тишина: главные новости для бизнеса 10 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония прекратит поставлять грузовики и бульдозеры в РФ, власти увеличили кэшбэк до 40 тыс. рублей при поездках в ДФО, отказы банков музыкальным лейблам в отчислениях зарубежным правообладателям и другие события для бизнеса 10 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Продажа «Точки», покупка «Потока» и музыкальная тишина: главные новости для бизнеса 10 июня

Мир

  • Япония с 17 июня запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, эта мера принята в связи с решением кабмина Японии о запрете на экспорт в Россию продукции, «способствующей укреплению промышленной инфраструктуры».

Россия

  • Банки начали отказывать музыкальным лейблам и издательствам в проведении лицензионных отчислений зарубежным правообладателям.
  • Президент Владимир Путин поручил увеличить до 40 тыс. рублей размер туристического кэшбэка при поездках в ДФО. 

Бизнес

  • Российским производителям чая и кофе не удалось добиться отмены беспошлинного импорта упакованной продукции. Мера сохранится до 30 сентября, и участники рынка опасаются ухудшения положения местных фабрик и снижения импорта сырья в условиях дефицита контейнеров. 
  • Банк «Открытие» до санкций против него продал 90% «Точки» «Трасту». О продаже стало известно из иска недовольного миноритария «Точки».
  • «Аэрофлот» заменил на рейсах в бизнес-классе Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко из-за «проблем с логистикой». В авиакомпании объяснили изменения сбоями в поставках продукции и логистике.
  • Московская биржа купила 10% в краудфандинговой платформе «Поток». Сделка оценивается в 15–25 млн рублей. Мосбиржа заменит в акционерах попавший под санкции «Альфа-банк». 

Технологии

  • Минцифры предложило производителям оборудования для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) доработать его. Согласно новым правилам, системы СОРМ должны отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера.

Фото на обложке: Unsplash

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