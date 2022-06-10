Банк «Открытие» продал 90% «Точки» «Трасту»

В начале 2021 года «ФК Открытие» продал 90% акций банка «Точка» банку «Траст». Сделку оформили еще до введения февральских санкций по рыночной цене. О продаже стало известно из иска недовольного миноритария «Точки».

В иске миноритарий просит перевести на себя права покупателя «Точки», настаивая на преимущественном праве приобретения акций. Рассмотрение дела назначено на 15 июля, пишет «Коммерсант».

Собеседники издания предположили, что «Точку» решили продать из-за возможного присоединения «ФК Открытие» к ВТБ, а «Траст» является промежуточным владельцем. Спустя полго-год «Точку» продадут на рынок. Пока «Открытие» как группа оценивается в 0,3 капитала, отметили эксперты.

После начала спецоперации на Украине банк «Открытие» наряду с другими российскими банками попал под санкции США: американские власти включили его в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада.

В конце апреля президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил правительству консолидировать банк, «Открытие» и РНКБ. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора, а также сохранить конкурентный рынок финуслуг.

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