IKEA решила выйти из банковского бизнеса России

Шведская группа IKEA решила продать «Икано-банк» российскому «Кредит Европа банку». На банк были независимые покупатели, но выбор остановился на партнере. Сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала.
«Икано-банк» основан на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). Стороны подали документы на согласование сделки в Центробанк и рассчитывать закрыть ее до конца июля, сообщил «Коммерсантъ».
В пресс-службе российского «Кредит Европа банка» подтвердили информацию о сделке. Однако не раскрыли ни сумму сделки, ни дальнейшую судьбу организации.
Собеседник издания сказал, что покупка «хорошей лицензии по такой цене» — это возможность «просто заработать на дисконте и приобрести базу для построения бизнеса на рынке POS-кредитования». Он напомнил, что у ХКФ-банка сейчас происходит смена акционеров.
Сам «Икано-банк» эксперты оценивают как не слишком успешный проект. По мнению директора департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергея Звенигородского, модель кэптивного банка предполагает узкую клиентскую базу и низкую маржинальность. Захотеть приобрести его может только родственное юрлицо, отметил эксперт.
С июня IKEA частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела. С 3 марта компания приостановила свою деятельность в стране, но продолжает платить сотрудникам зарплату.
На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group – владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
- 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
- 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
- 4 Новый McDonald's в России решил зарегистрировать еще два логотипа
- 5 Travel-маркетплейсы: как выйти на рынок и завоевать доверие путешественников
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022