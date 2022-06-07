IKEA решила выйти из банковского бизнеса России

Шведская группа IKEA решила продать «Икано-банк» российскому «Кредит Европа банку». На банк были независимые покупатели, но выбор остановился на партнере. Сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала.

«Икано-банк» основан на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). Стороны подали документы на согласование сделки в Центробанк и рассчитывать закрыть ее до конца июля, сообщил «Коммерсантъ».

В пресс-службе российского «Кредит Европа банка» подтвердили информацию о сделке. Однако не раскрыли ни сумму сделки, ни дальнейшую судьбу организации.

Собеседник издания сказал, что покупка «хорошей лицензии по такой цене» — это возможность «просто заработать на дисконте и приобрести базу для построения бизнеса на рынке POS-кредитования». Он напомнил, что у ХКФ-банка сейчас происходит смена акционеров.

Сам «Икано-банк» эксперты оценивают как не слишком успешный проект. По мнению директора департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергея Звенигородского, модель кэптивного банка предполагает узкую клиентскую базу и низкую маржинальность. Захотеть приобрести его может только родственное юрлицо, отметил эксперт.

С июня IKEA частично возобновила работу в России и открыла два своих отдела. С 3 марта компания приостановила свою деятельность в стране, но продолжает платить сотрудникам зарплату.

На долю России приходится 4% мировых продаж Ingka Group – владельца большей части магазинов IKEA. В 2021 году работа в России принесла группе 1,6 млрд евро.

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