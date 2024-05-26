Главный аналитик «Банки.ру» назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти

Банки в России все еще не планируют массово увеличивать проценты по вкладам, но если произойдет повышение ключевой ставки, то это вполне реальная картина событий.

25 мая зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил о вероятном тренде на максимально долгое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В интервью агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич отметил, что сейчас нет тренда на рост ставок по всему рынку.

«Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам», — говорит специалист.

По его словам, массовое повышение ставок вероятно лишь в случае ужесточения денежно-кредитной политики после длительной паузы в этом вопросе.

Отметим, что ближайшее заседание регулятора по этому вопросу запланировано на 7 июня. Если будет принято решение сохранить ставку и не будет ужесточать комментарии, то консолидация ставок на тех уровнях, которые есть сегодня, может продолжиться. С конца прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях остановилась на отметке чуть ниже 15%.

Ранее мы писали о том, что в апреле Банк России вновь решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это произошло уже в третий раз.

Фото на обложке: JetraTull / https://pixabay.com/