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Главный аналитик «Банки.ру» назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Банки в России все еще не планируют массово увеличивать проценты по вкладам, но если произойдет повышение ключевой ставки, то это вполне реальная картина событий.

Главный аналитик «Банки.ру» назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти

25 мая зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил о вероятном тренде на максимально долгое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В интервью агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич отметил, что сейчас нет тренда на рост ставок по всему рынку.

«Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам», — говорит специалист.

По его словам, массовое повышение ставок вероятно лишь в случае ужесточения денежно-кредитной политики после длительной паузы в этом вопросе.

Отметим, что ближайшее заседание регулятора по этому вопросу запланировано на 7 июня. Если будет принято решение сохранить ставку и не будет ужесточать комментарии, то консолидация ставок на тех уровнях, которые есть сегодня, может продолжиться. С конца прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях остановилась на отметке чуть ниже 15%.

Ранее мы писали о том, что в апреле Банк России вновь решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это произошло уже в третий раз.

Фото на обложке: JetraTull / https://pixabay.com/

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