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Главный аналитик «Совкомбанка» Васильев предрек падение рубля с июля

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Эксперт напомнил о том, что завершился июньский налоговый период, когда экспортеры массово продают валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом, и теперь рубль лишился этого фактора поддержки. Об этом пишет «Российская газета».

Главный аналитик «Совкомбанка» Васильев предрек падение рубля с июля
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«Мы полагаем, что на предстоящей неделе курс рубля может умеренно ослабнуть после завершения июньского налогового периода. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,4-12,2 руб. за юань, 84-90 руб. за долл., 91-97 руб. за евро», — говорит Михаил Васильев.

Российский валютный рынок приходит в себя после введенных западных санкций в отношении Мосбиржи. Поэтому эксперт предрекает снижение волатильности курса рубля в ближайшие недели.

За национальную валюту по-прежнему выступают высокие цены на нефть и профицит торгового баланса, а также обязательная продажа валютной выручки. Есть и много иные факторы, которые поддерживают рубль.

Однако, и без негативных аспектов никуда — среди них сезонно возрастающий спрос на валюту, растущие геополитические и санкционные риски, отток капитала и другие.

Ранее мы писали, что эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал поведение нацвалюты после 28 июня.

Фото на обложке: ulianapinto / https://pixabay.com/

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