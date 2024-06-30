Главный аналитик «Совкомбанка» Васильев предрек падение рубля с июля

Эксперт напомнил о том, что завершился июньский налоговый период, когда экспортеры массово продают валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом, и теперь рубль лишился этого фактора поддержки. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы полагаем, что на предстоящей неделе курс рубля может умеренно ослабнуть после завершения июньского налогового периода. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,4-12,2 руб. за юань, 84-90 руб. за долл., 91-97 руб. за евро», — говорит Михаил Васильев.

Российский валютный рынок приходит в себя после введенных западных санкций в отношении Мосбиржи. Поэтому эксперт предрекает снижение волатильности курса рубля в ближайшие недели.

За национальную валюту по-прежнему выступают высокие цены на нефть и профицит торгового баланса, а также обязательная продажа валютной выручки. Есть и много иные факторы, которые поддерживают рубль.

Однако, и без негативных аспектов никуда — среди них сезонно возрастающий спрос на валюту, растущие геополитические и санкционные риски, отток капитала и другие.

Ранее мы писали, что эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал поведение нацвалюты после 28 июня.

Фото на обложке: ulianapinto / https://pixabay.com/