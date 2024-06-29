«Рубль дешевеет»: эксперт «БКС Мир инвестиций» спрогнозировал поведение нацвалюты после 28 июня

Нацвалюта резко просела по отношению к юаню и приближалась к 11,8 рубля, но потом она восстановилась и зафиксировалась в пределах 11,45 рубля. Подробности RB.RU рассказал Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Он отметил, что налоговый период завершается, пик фискальных платежей пришелся на пятницу, 28 июня. Однако, ослабление рубля уже должно было начаться, но пока этого не случилось. По его мнению, поддержку рублю может оказывать сохранение серьезных проблем с импортом. Эти же причины ограничивают и экспорт в количественном выражении, это ведет к сокращению поступления иностранной валюты в страну.

«Предложение инвалюты со стороны ЦБ в II полугодии 2024 года сократится почти на 30%. Как это было и ранее, покупать иностранную валюту Банк России будет, если только предварительный спрос со стороны Минфина на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила в очередном месячном периоде превысит сумму, на которую ЦБ должен ежедневно продавать инвалюту до конца года (8,4 млрд руб. в день)», — говорит эксперт.

Как итог — уменьшение предложения валюты со стороны ЦБ РФ вернет курс рубля на куда более низкие экономически оправданные уровни, которые комфортны с точки зрения устойчивости доходов государственного бюджета и экспортеров.

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