Названы главные финансовые страхи россиян в 2025-м

Непредвиденные расходы на здоровье стали самой тревожной статьёй будущих затрат. Согласно исследованию «АльфаСтрахование», 58% россиян опасаются, что именно лечение, диагностика или реабилитация могут стать самым дорогим и непредсказуемым финансовым риском. Эти опасения значительно превосходят страх снижения дохода (44%) и потери работы (32%).

Ещё в топе финансовых страхов россиян — поломка техники и рост платежей

Согласно данным исследования, помимо здоровья, россиян пугают риски снижения дохода (44%) и потери работы (32%). 37% участников исследования переживают из-за возможной поломки автомобиля или крупной бытовой техники. 29% боятся внезапного роста обязательных платежей — таких как коммунальные услуги, содержание жилья или регулярные сервисные расходы.

26% боятся проблем с кредитами, 21% — стагнации дохода

Около 26% россиян опасаются, что в условиях ухудшения экономической ситуации им станет сложнее обслуживать кредиты или ипотеку. При этом 21% беспокоит не столько долговая нагрузка, сколько риск надолго «застрять» на текущем уровне дохода без возможности сформировать финансовую подушку.

Для 18% респондентов главным страхом стало ощущение утраты контроля над собственным бюджетом: например, необходимость занимать деньги или резко сокращать личные траты. Как отмечают участники опроса, подобные ситуации воспринимаются как «потеря самостоятельности» и вызывают эмоциональный дискомфорт.

2% россиян переживают из-за предстоящих праздников

Небольшая часть россиян — около 2% — назвала главным финансовым страхом будущие праздничные траты: покупку подарков, поездки и организацию мероприятий. По их словам, такие расходы могут оказаться более ощутимыми, чем любые другие внеплановые затраты.

По данным исследования SuperJob, половина жителей страны покупает новогодние подарки заранее, ещё четверть — в последний момент. 25% делают это без предварительного плана, а 13% вовсе не приобретают подарков.