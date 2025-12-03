Главный финансовый страх россиян в 2025-м — расходы на здоровье, а 2% боятся предстоящих праздников
Названы главные финансовые страхи россиян в 2025-м
Фото: Solskin / Getty Images
Непредвиденные расходы на здоровье стали самой тревожной статьёй будущих затрат. Согласно исследованию «АльфаСтрахование», 58% россиян опасаются, что именно лечение, диагностика или реабилитация могут стать самым дорогим и непредсказуемым финансовым риском. Эти опасения значительно превосходят страх снижения дохода (44%) и потери работы (32%).
Ещё в топе финансовых страхов россиян — поломка техники и рост платежей
Согласно данным исследования, помимо здоровья, россиян пугают риски снижения дохода (44%) и потери работы (32%). 37% участников исследования переживают из-за возможной поломки автомобиля или крупной бытовой техники. 29% боятся внезапного роста обязательных платежей — таких как коммунальные услуги, содержание жилья или регулярные сервисные расходы.
26% боятся проблем с кредитами, 21% — стагнации дохода
Около 26% россиян опасаются, что в условиях ухудшения экономической ситуации им станет сложнее обслуживать кредиты или ипотеку. При этом 21% беспокоит не столько долговая нагрузка, сколько риск надолго «застрять» на текущем уровне дохода без возможности сформировать финансовую подушку.
Для 18% респондентов главным страхом стало ощущение утраты контроля над собственным бюджетом: например, необходимость занимать деньги или резко сокращать личные траты. Как отмечают участники опроса, подобные ситуации воспринимаются как «потеря самостоятельности» и вызывают эмоциональный дискомфорт.
2% россиян переживают из-за предстоящих праздников
Небольшая часть россиян — около 2% — назвала главным финансовым страхом будущие праздничные траты: покупку подарков, поездки и организацию мероприятий. По их словам, такие расходы могут оказаться более ощутимыми, чем любые другие внеплановые затраты.
По данным исследования SuperJob, половина жителей страны покупает новогодние подарки заранее, ещё четверть — в последний момент. 25% делают это без предварительного плана, а 13% вовсе не приобретают подарков.
- 1 В 2025-м рынок покупок в интернете вырастет до 11,3 млрд ₽ — на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет теперь и люкс Премиальные бренды заходят на маркетплейсы: аудитория готова 03 декабря 2025, 18:00
- 2 Основательница биржи Kalshi закрыла раунд инвестиций на $1 млрд — и стала самой молодой миллиардершей мира 29-летняя бразильянка стала самой молодой миллиардершей мира 03 декабря 2025, 13:00
- 3 Крупные российские банки повысили ставки по вкладам до 16% — эксперты говорят о начале борьбы за новогодние премии Ставка по вкладам выросла до 16%: банки пересмотрели условия 03 декабря 2025, 11:35
- 4 СберСтрахование отчиталось о финансовых результатах за девять месяцев 2025 года — общие сборы превысили 84 млрд ₽ СберСтрахование отчиталось о финансовых итогах за 9 месяцев 03 декабря 2025, 11:05