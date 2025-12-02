50% россиян покупают подарки на Новый год заранее

Половина россиян предпочитает покупать новогодние подарки заранее, лишь четверть делает покупки в последний момент. Исследование SuperJob показывает, что половина жителей страны всё же предпочитает планировать покупки заранее. При этом привычки сильно различаются: женщины и молодёжь склонны готовиться заблаговременно, а мужчины и респонденты с высокими доходами чаще действуют импульсивно.

13% россиян вовсе не покупают новогодние подарки

В опросе исследовательского центра портала SuperJob участвовали только экономически активные россияне старше 18 лет. По данным исследования, 8% россиян начинают подготовку к Новому году за несколько месяцев, ещё 18% — примерно за месяц до праздника. Самым распространённым временем для покупки презентов остаётся период за 2–3 недели: так делают 23% опрошенных.

При этом 25% участников исследования признались, что выбирают подарки без предварительного плана. Ещё 13% сообщили, что вовсе не приобретают подарки к Новому году.

Женщины планируют чаще, мужчины действуют по ситуации

Россиянки чаще мужчин покупают подарки заранее: 23% готовятся за месяц до праздника, а 9% — за ещё более длительный срок. Среди мужчин аналогично действуют 14% и 7%.

Мужчины чаще полагаются на импровизацию — импульсивные покупки совершают 27% против 23% среди женщин. Кроме того, 16% представителей мужской аудитории рассказали, что вообще не покупают подарки, среди женщин таких лишь 10%.

Импульсивность покупок зависит от возраста

Респонденты младше 35 лет чаще всего начинают покупки за 2–3 недели до праздника — так ответили 27% участников этой группы. Среди тех, кому больше 45 лет, аналогичным образом действуют 22%.

29% людей в возрасте 35–45 лет покупают подарки без предварительного плана. У молодёжи этот показатель составляет 24%.

Высокий доход влияет на спонтанные покупки

При доходе до 80 тысяч рублей спонтанно совершают покупки 21% опрошенных. Среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей такой стиль поведения проявляется значительно чаще — у 38%.

В то же время различия между людьми с высшим и средним профессиональным образованием остаются минимальными: доля тех, кто покупает подарки за месяц или раньше, практически не отличается.