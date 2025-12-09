Топ-менеджер Apple опроверг слухи об уходе из компании

Старший вице-президент по аппаратным технологиям Apple Джонни Сруджи объявил, что не собирается покидать компанию, сообщил Bloomberg. По словам главного инженера, его команда — главная причина, по которой он продолжит работать в Apple. Заявление прозвучало после слухов о том, что топ-менеджер обсуждает возможность увольнения и перехода в другую компанию.

Причина остаться — сильная любовь к Apple

В обращении к своему подразделению Сруджи сообщил, что знаком со слухами о его уходе и хочет лично разъяснить ситуацию. Он заявил, что «любит свою команду и работу в Apple» и «не планирует уходить в ближайшее время».

Сообщение последовало после публикации Bloomberg, в которой утверждалось, что Сруджи обсуждал вероятность ухода и рассматривал переход в другую бигтех-компанию. Эта информация поставила под вопрос стабильность работы ключевого направления Apple, занимающегося разработкой чипов Apple.

Возможный уход главного инженера — на фоне массовых увольнений

Согласно данным Bloomberg, в последние недели Apple столкнулась с наиболее масштабной перестановкой в руководстве за многие годы. В течение одной недели компанию покинули сразу четыре топ-менеджера, работавшие напрямую с Тимом Куком.

Волна увольнений привела к резкому перераспределению контроля между четырьмя ключевыми управленцами Apple — Джоном Тёрнусом, Эдди Кью, Крэйгом Федериги и Сабихом Ханом.

На фоне кадровых изменений и появились сообщения о возможном уходе Джонни Сруджи. По информации Bloomberg, он уже уведомил коллег о том, что рассматривает предложение другой компании, и обсуждал свои планы с Тимом Куком. Потеря руководителя, курирующего разработку чипов A- и M-линеек, стала бы одной из наиболее значимых для Apple за последние годы.

Единственный способ удержать топ-менеджера — повышение и расширение полномочий

Руководство Apple продолжило бы «бороться» за сохранение Сруджи в компании. Среди обсуждаемых мер — расширение зоны его ответственности и возможность назначения на позицию главного технического директора. Такой шаг мог бы приблизить Сруджи к роли потенциального преемника Тима Кука.

Пока внутри компании обсуждается и другой кандидат на пост CEO — глава аппаратной инженерии Джон Тёрнус. Сообщалось, что Сруджи не уверен, готов ли он работать под его руководством.

Контекст

Неожиданно Apple оказалась под давлением сразу нескольких факторов. Так, например, компания столкнулась с усиливающейся конкуренцией за инженерные кадры: Meta* и OpenAI продолжают активно нанимать специалистов Apple, предлагая им более высокие компенсации и участие в крупных ИИ-проектах.

Дополнительно компания находится в моменте внутренней перестройки: ряд опытных топ-менеджеров готовится к завершению карьеры. Вероятнее всего, в скором времени корпорации придётся менять продуктовую и технологическую стратегию.



*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ