Главный инженер Apple хочет покинуть компанию

Apple переживает крупнейшую кадровую перестройку за десятилетия: из компании уходят руководители и ведущие инженеры. Только за предыдущую неделю Apple лишилась сразу четырёх топ-менеджеров, работавших напрямую с Тимом Куком. Теперь же, по информации Bloomberg, возможность ухода всерьёз рассматривает старший вице-президент по аппаратным технологиям Джонни Сруджи.

Крупнейшая кадровая потеря за десятилетия

По данным Bloomberg, Джонни Сруджи — один из ключевых архитекторов чипов Apple и один из самых влиятельных топ-менеджеров компании — уже передал информацию о потенциальном уходе коллегам. По его словам, он размышляет над переходом в другую компанию. Уход Сруджи стал бы одной из крупнейших кадровых потерь компании за последние годы. Его подразделение отвечает за разработку линейки чипов A- и M-серий, которые являются базой аппаратных технологий Apple.

Руководство компании уже обсуждает все возможности удержания топ-менеджера, в том числе значительное расширение его полномочий. Среди вариантов — возможность назначения Сруджи на позицию главного технического директора (Chief Technology Officer).



Этот шаг существенно расширит влияние Джонни Сруджи на общую стратегию развития компании и приблизит его к статусу «преемника Тима Кука».

Правда, пока в качестве вероятного CEO сотрудники рассматривают главу аппаратной инженерии Джона Тёрнуса. Как сообщает Bloomberg, Сруджи пока не знает, готов ли работать под его началом.

Компания уже потеряла четырёх топов

На фоне возникших слухов об увольнении Джонни Сруджи Apple официально объявила об уходе сразу нескольких топ-менеджеров компании. Среди них — руководитель ИИ-направления Джон Джаннандреа, руководитель направления интерфейсного дизайна Алан Дай, главный юрисконсульт Кейт Адамс и руководитель по взаимодействию с государственными структурами Лизы Джексон. Все они входили в круг прямых подчинённых Тима Кука.

Часть уходов связана с постепенным завершением карьеры, однако масштабы перестановок остаются беспрецедентными. В подразделениях розницы, HR и маркетинга также готовятся изменения: их руководители занимают позиции несколько десятилетий, и компания готовит преемников.

Специалисты хотят работать с ИИ — и уходят в Meta* и OpenAI

Bloomberg фиксирует, что значительная часть уходящих сотрудников переходит в Meta*. Компания активно расширяет направление Reality Labs, развивающее метавселенные и VR-устройства, и Superintelligence Labs, создающее «суперинтеллект».

Meta* предлагает специалистам Apple не только конкурентные компенсации, но и активную работу над проектами в сфере генеративного ИИ. Именно отставание в этой нише считают главной проблемой Apple в последние годы. Среди перешедших — Цзянь Чжан, Руоминг Пан и сотрудники интерфейсных и робототехнических команд.

OpenAI также принимает бывших инженеров Apple. Компания уже переманила к себе специалистов, работавших над Vision Pro, инженеров по дисплейным технологиям, разработчиков iPhone, Mac и Apple Watch.

Вынужденное перераспределение полномочий

На фоне уходов Apple усиливает роль четырёх руководителей: главы аппаратной инженерии Джона Тёрнуса, руководителя сервисов Эдди Кью, главы ПО Крэйга Федериги и операционного директора Сабиха Хана. Эти менеджеры получают всё больше полномочий в технологической и управленческой структуре компании.

По слухам, Тёрнус станет одним из центральных лиц Apple в 2026 году на мероприятиях, посвящённых 50-летию компании.

Контекст

Несмотря на слухи о возможном уходе Тима Кука с поста CEO, в 2025 году Apple демонстрирует уверенные продажи новой линейки iPhone и готовится представить линейку новых продуктов. В их числе — складные устройства, роботов и умные очки.

Однако конкуренция в области ИИ и массовый переход инженеров в другие компании формируют неопределённость вокруг способности Apple развивать ключевые направления без утраты внутренней экспертизы.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ