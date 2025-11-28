iPhone 17 усилил позиции Apple на глобальном рынке

В 2025 году Apple впервые за 14 лет поставит больше смартфонов, чем Samsung — сообщает Counterpoint Research. Компания может завершить год с 243 млн отправленных iPhone, тогда как Samsung — с 235 млн устройств. Аналитики связывают рост с сильными продажами линейки iPhone 17 и началом обновления смартфонов покупателями.

Доля Apple на рынке может превысить Samsung

Apple впервые с 2010 года может стать крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в 2025 году. Прогноз компании указывает на то, что Apple отправит 243 млн устройств, в то время как Samsung только 235 млн.

В результате доля Apple на рынке может достичь 19,4%, а у Samsung — 18,7%.

Показатель поставок отражает объём устройств, который производители направляют в розничные каналы. Это не то же самое, что фактические продажи конечным покупателям, но такой показатель показывает ожидаемый спрос и уверенность компаний в рынке.

Успех серии iPhone 17

Apple усилила позиции благодаря высокому спросу на серию iPhone 17 после сентябрьского релиза. По данным Counterpoint, сезон праздничных продаж оказался для линейки «рекордным».

В США продажи iPhone 17 за первые четыре недели после выхода были на 12% выше результатов iPhone 16. В Китае — на одном из ключевых рынков Apple — спрос оказался на 18% выше по сравнению с предыдущим поколением.

Устройства пандемийных лет просятся на замену

Старший аналитик Counterpoint Ян Ван отмечает, что значительная часть роста поставок связана с желанием клиентов обновить свои устройства. Речь идёт о пользователях, купивших смартфоны во время пандемийного скачка спроса, — сейчас многие из них активно обновляют свои устройства.

Аналитики отмечают, что Samsung может ощутить на себе давление со стороны китайских производителей в низком и среднем ценовых сегментах. Это может ограничить способность компании вернуть себе первое место на рынке.

За два года было продано 358 млн подержанных iPhone

Counterpoint прогнозирует, что Apple сохранит лидерство на мировом рынке смартфонов как минимум до 2029 года. На это влияет комбинация факторов, включая активный рынок подержанных iPhone: с 2023 года по второй квартал 2025 года было продано 358 млн устройств.

Такая база пользователей формирует значительный потенциал для последующих апгрейдов, что поддержит спрос на новые модели. Дополнительным фактором стали более мягкие тарифные условия благодаря торговому перемирию между США и Китаем, а также слабый американский доллар.

Контекст

По прогнозам Counterpoint, Apple продолжит расширять продуктовую линейку. В следующем году ожидается выход iPhone 17e, а также первого складного iPhone.

Ранее компания перенесла выход iPhone Air 2 из-за низкого спроса первой версии устройства среди покупателей.