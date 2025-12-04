Meta* переманила дизайнера интерфейсов Apple Алана Дая

Meta* наняла в свою команду Алана Дая, руководившего командой пользовательских интерфейсов в Apple и проработавшего в компании более десяти лет. Он возглавит новое креативное подразделение Reality Labs и будет отвечать за развитие AI-функций в устройствах Meta*. Сейчас Meta* активно расширяет Reality Labs, куда привлекает экспертов из топовых компаний.

В Apple уже нашли замену

В Apple Алана Дая заменит Стив Лемей, который, по словам Тима Кука, участвовал в разработке каждого крупного интерфейса Apple, начиная с 1999 года. Подобные кадровые перестановки происходят в момент, когда компания стоит на пороге крупных изменений: осенью стало известно, что в ближайшие годы Тим Кук может уйти с поста генерального директора.

По данным Bloomberg, в Meta* Алан Дай займётся улучшением AI-возможностей в устройствах Meta — от умных очков до VR-устройств — и будет работать под руководством технического директора Meta* Эндрю Босуорта.

Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге сотрудников

Переход Алана Дая совпал с широкой кампанией Meta* по усилению Reality Labs — подразделения, которое отвечает за устройства смешанной реальности, включая «умные» очки, а также за развитие связанных с ними технологий. По данным Bloomberg, Meta* в этом году также наняла исследователей из OpenAI.

В материале Bloomberg отмечалось, что Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге. В рамках кампании по привлечению работников он отправил сотруднику из OpenAI домашний суп. Глава исследований OpenAI Марк Чен заявил, что с тех пор начал тоже отправлять супы потенциальным кандидатам из Meta*.

Контекст

Уход Алана Дая из Apple происходит на фоне заметных кадровых изменений внутри компании. В ноябре Абидур Чоудхури — один из ключевых дизайнеров модели iPhone Air перешел из Apple в неизвестный ИИ-стартап. Он проработал в компании шесть лет и был одним из наиболее заметных сотрудников после презентации устройства: осенью 2025 года Чоудхури появился в официальном ролике Apple, где рассказал о дизайнерских решениях модели.

На днях Apple также сообщила, что весной 2026 года компанию покинет глава направления машинного обучения и ИИ-стратегии Джон Джаннандреа.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ