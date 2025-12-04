Meta* переманила топ-дизайнера из Apple: Алан Дай возглавит креативное подразделение по развитию VR-технологий
Meta* переманила дизайнера интерфейсов Apple Алана Дая
Фото: Stefanie Keenan / Contributor / Getty Images
Meta* наняла в свою команду Алана Дая, руководившего командой пользовательских интерфейсов в Apple и проработавшего в компании более десяти лет. Он возглавит новое креативное подразделение Reality Labs и будет отвечать за развитие AI-функций в устройствах Meta*. Сейчас Meta* активно расширяет Reality Labs, куда привлекает экспертов из топовых компаний.
В Apple уже нашли замену
В Apple Алана Дая заменит Стив Лемей, который, по словам Тима Кука, участвовал в разработке каждого крупного интерфейса Apple, начиная с 1999 года. Подобные кадровые перестановки происходят в момент, когда компания стоит на пороге крупных изменений: осенью стало известно, что в ближайшие годы Тим Кук может уйти с поста генерального директора.
По данным Bloomberg, в Meta* Алан Дай займётся улучшением AI-возможностей в устройствах Meta — от умных очков до VR-устройств — и будет работать под руководством технического директора Meta* Эндрю Босуорта.
Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге сотрудников
Переход Алана Дая совпал с широкой кампанией Meta* по усилению Reality Labs — подразделения, которое отвечает за устройства смешанной реальности, включая «умные» очки, а также за развитие связанных с ними технологий. По данным Bloomberg, Meta* в этом году также наняла исследователей из OpenAI.
В материале Bloomberg отмечалось, что Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге. В рамках кампании по привлечению работников он отправил сотруднику из OpenAI домашний суп. Глава исследований OpenAI Марк Чен заявил, что с тех пор начал тоже отправлять супы потенциальным кандидатам из Meta*.
Контекст
Уход Алана Дая из Apple происходит на фоне заметных кадровых изменений внутри компании. В ноябре Абидур Чоудхури — один из ключевых дизайнеров модели iPhone Air перешел из Apple в неизвестный ИИ-стартап. Он проработал в компании шесть лет и был одним из наиболее заметных сотрудников после презентации устройства: осенью 2025 года Чоудхури появился в официальном ролике Apple, где рассказал о дизайнерских решениях модели.
На днях Apple также сообщила, что весной 2026 года компанию покинет глава направления машинного обучения и ИИ-стратегии Джон Джаннандреа.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
- 1 Что подарить на Новый, 2026 год: топ и антитоп корпоративных подарков Какие корпоративные подарки норм, какие стрём: спросили у экспертов 04 декабря 2025, 20:00
- 2 Вузы цифровизуются изнутри Как академические боли превратились в ИТ-продукты 04 декабря 2025, 18:24
- 3 Pantone назвал цвет 2026 года: белый оттенок Cloud Dancer символизирует возвращение к минимализму и спокойствию Pantone назвал цвет 2026 года — впервые это оттенок белого 04 декабря 2025, 18:15
- 4 Apple впервые не попала в топ-5 любимых брендов россиян в 2025-м — компанию обошли Яндекс и Ozon Топ брендов у россиян в 2025-м: Samsung, Adidas и Nike 04 декабря 2025, 17:15