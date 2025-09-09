Новый айфон Air: Apple представила линейку из 4-х смартфонов

На ежегодной сентябрьской презентации Apple представила новую линейку iPhone 17. Среди главных новинок — ультратонкий iPhone Air толщиной всего 5,6 мм, а также обновлённая базовая модель iPhone с дисплеем 120 Гц и Pro-версия с новой системой охлаждения.. А самый «старший» Pro Max даже не показали во время конференции.

iPhone 17 Air — самый тонкий айфон в истории

Главной новинкой всей презентации стал новый iPhone Air, который должен напоминать технологии из будущего. Его толщина всего 5,6 мм — это рекорд среди всех смартфонов компании.

Экран: 6,5-дюймовый Super Retina XDR с поддержкой ProMotion 120 Гц. Такая частота обновления экрана делает картинку максимально плавной — заметно при прокрутке и в играх.

Apple не раскрывает ёмкость аккумулятора, но обещает «день работы» даже без чехла-батареи. Начальная стоимость устройства — $999.

iPhone 17 — новая база

Apple обновила базовую модель, сделав её заметно мощнее и технологичнее. Главное новшество — дисплей с частотой 120 Гц, которого так ждали пользователи.

Экран: 6,3-дюймовый Super Retina XDR с поддержкой ProMotion 120 Гц и уменьшенными рамками. Картинка стала плавнее, а устройство — визуально компактнее.

iPhone 17 представлен в пяти цветах: лавандовом, небесно-голубом, цвете шалфея, а также в базовых чёрном и белом вариантах. Начальная стоимость устройства — $799.

iPhone 17 Pro — для профессионалов

Apple показала обновлённый Pro — это первая значимая переработка дизайна с времён iPhone 11 Pro. Подиум для камер теперь занимает почти всю ширину корпуса, а рамка выполнена из алюминия, который лучше рассеивает тепло, чем титан.

Экран: 6,3-дюймовый OLED с частотой 1–120 Гц, яркостью до 3000 нит и новым защитным стеклом Ceramic Shield 2 с антибликовым покрытием.

iPhone Pro представлен всего в трёх цветах – белом, синем и оранжевом. Начальная стоимость устройства — $1 099.

iPhone 17 Pro Max — забыт

Отдельно модель iPhone 17 Pro Max в этом году даже не презентовали — Apple просто выдала характеристики устройства. По сути это увеличенная версия Pro: 6,9-дюймовый OLED-экран с яркостью 3000 нит, батарея на рекордные 39 часов воспроизведения видео (против 33 ч у Pro) и расширенные опции памяти — вплоть до 2 ТБ. Камеры, процессор A19 Pro и система охлаждения такие же, как у младшей Pro-версии.

Начальная стоимость устройства — $1 199.