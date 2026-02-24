Главными подарками к 23 Февраля стали смартфоны и игровые консоли: самые популярные бренды — Xiaomi и PlayStation

В качестве подарков на 23 Февраля россияне покупали технику для повседневного использования: смартфоны, наушники, телевизоры, игровые консоли, ноутбуки, умные колонки и крупную бытовую технику, сообщает М.видео. Huawei занял лидерские позиции среди наушников и ноутбуков, а Samsung — среди телевизоров. Больше всего игровых консолей были у бренда PlayStation.

Больше всего дарили смартфоны Xiaomi

По количеству проданных устройств с 20 по 23 февраля лидировал Xiaomi Redmi Note 15. Следующие две позиции занял Samsung Galaxy A17 LTE и Xiaomi Redmi 15C. Сразу за ними — модели Huawei nova.

Самую крупную выручку обеспечили модели от Huawei и Samsung.

Apple и Huawei — самые популярные бренды наушников

В предпраздничные даты было продано больше всего наушников от Huawei и Apple. В топ-5 по обороту вошли наушники от Apple и Huawei FreeBuds 7i.

Как отмечают в М.видео, основную выручку обеспечивают премиальные модели, при этом массовый потребитель продолжает покупать более бюджетные варианты техники в качестве подарка.

PlayStation стал лидером по количеству продаж и выручке среди игровых консолей

В категории игровых приставок по количеству лидировали различные модели последней версии приставки PlayStation, а также Nintendo Switch 2 и Game Stick Pro Lite. Больше всего денег россияне потратили на модели приставок PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

Больше всего россияне потратили на телевизоры следующих моделей Samsung и Xiaomi. По количеству проданных устройств в топ вошли модели Starwind, Xiaomi TV, Hyundai. Покупатели активно выбирали как модели с диагональю 55–65 дюймов, так и более компактные варианты.

Huawei — лидер среди ноутбуков по выручке и количеству проданных моделей

В сегменте ноутбуков по количеству лидируют марки:

Huawei,

Acer,

Apple.

Основной оборот в сегменте ноутбуков обеспечили Huawei MateBook D 16 и 14, Apple MacBook Air и ASUS TUF Gaming F16. Наибольший интерес покупателей пришелся на универсальные конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти.

В сегменте смарт-колонок покупатели чаще всего выбирали устройства с экосистемными ассистентами от «Яндекса» и Сбера — в первую очередь линейки «Станция» с Алисой и SberBoom. В категории холодильников наибольшую популярность получили модели брендов Haier, Indesit, Beko и Samsung.

В ритейлере отмечают, что потребители всё чаще отдают предпочтение современным моделям устройств, которые используются почти в каждом доме.

Контекст

Как сообщала ранее пресс-служба Wildberries, в 2026 году 40% россиян планировали сэкономить на подарках к 23 Февраля. На подарки коллегам, как правило, закладывали около 500 рублей, на презенты близким — от 1 до 3 тыс. рублей.

Среди респондентов, планирующих поздравления, 38% заявили о намерении сократить расходы: 18% собирались оставить прежний список адресатов, но выбрать более доступные по цене варианты. Ещё 17% хотели уменьшить число тех, кого будут поздравлять, около 4% — одновременно сократить и бюджет, и круг получателей.