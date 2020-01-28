Microsoft с партнерами открыла программу по выводу российских стартапов на глобальный рынок

Microsoft, EY, Startupbootcamp и инвестиционный холдинг Altergate запустили программу Global Pilots, направленную на поддержку российских стартапов в выходе на международный рынок. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Организаторы ждут заявок от зрелых b2b-стартапов, создающих решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности и имеющих готовый продукт и выручку.

Программа рассчитана на три месяца, первый поток будет запущен в марте 2020 года и будет включать до 15 отобранных проектов. Все мероприятия и обучающие сессии будут проводиться в Москве. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Для участников будут организованы индивидуальные и групповые обучающие сессии по темам:

особенности работы с корпоративными заказчиками;

построение масштабируемой облачной ИТ-инфраструктуры;

формирование партнерской экосистемы;

маркетинг и PR;

международные продажи;

привлечение инвестиций и работа с инвесторами;

соблюдение международных юридических стандартов;

оформление прав на интеллектуальную собственность.

Наиболее перспективные стартапы смогут претендовать на доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, потенциальное участие в программе совместных продаж Microsoft, прямые инвестиции и менторство от Altergate.

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