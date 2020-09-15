Microsoft, EY и Startupbootcamp отберут российские стартапы для вывода на глобальный рынок

Microsoft, EY, Startupbootcamp и холдинг Altergate объявили о наборе участников в новый поток программы Global Pilots . Организаторы помогут проектам выйти на глобальный рынок, а также окажут содействие в поиске международных заказчиков. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В этот раз фокус программы будет сделан на технологические стартапы из индустрии финансов и ритейла, а также на разработчиков кросс-функциональных решений. У компаний должен быть готовый продукт и продажи на локальном рынке. Всего эксперты выберут 20 стартапов для участия в программе.

Программа рассчитана на 9 недель, обучение начнется в октябре 2020 года. Все мероприятия и обучающие сессии будут проводиться онлайн на платформе Microsoft Teams. Подать заявку на участие до 28 сентября можно по ссылке.

Наиболее перспективные стартапы смогут претендовать на доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, участие в программе Microsoft for Startups, программе совместных продаж Microsoft Co-Sell.

Суммарно партнеры смогут выделить стартапам до $3 млн при выходе на международные рынки и работе с зарубежными заказчиками.