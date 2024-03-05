Глобальный сбой в Facebook*, Instagram*, YouTube и других сервисах — их сайты не открываются. На проблемы с доступом к ресурсам жалуются пользователи со всего мира. В России больше всего жалоб приходит на работу YouTube и Instagram*.
В работе многих популярных интернет-ресурсов произошел глобальный сбой. Пользователи сообщают о невозможности открыть сайты и приложения YouTube, Instagram*, Facebook*, Discord и других ресурсов.
В случае с Instagram* большинство жалоб поступают на общие проблемы с приложением, невозможность обновить ленту новостей. В Facebook* основной поток сообщений касается трудностей с авторизацией в соцсети.
В России основная часть жалоб касается некорректной работы YouTube. Пользователи в частности сообщают, что ресурс не открывается и выдает ошибку.
В понедельник 4 марта в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. В основном жалобы касались невозможности загрузить видео и изображения.
*принадлежат Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской в РФ и запрещена.
Фото на обложке: NiP STUDIO /
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