Глобальный сбой в Facebook*, Instagram*, YouTube и других сервисах — их сайты не открываются. На проблемы с доступом к ресурсам жалуются пользователи со всего мира. В России больше всего жалоб приходит на работу YouTube и Instagram*.

Глобальный сбой в Facebook*, Instagram*, YouTube и других сервисах — их сайты не открываются