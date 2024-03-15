Частный железнодорожный оператор Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в ОАЭ. Компания перерегистрировалась в Абу-Даби и сообщила о намерении сохранить листинг на Мосбирже и LSE. Акции предприятия на новости резко подскочили в цене.
Компания-оператор железнодорожных перевозок Globaltrans завершила процесс редомициляции, то есть перерегистрации бизнеса в другой юрисдикции. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее Globaltrans был зарегистрирован на Кипре, теперь же компания находится в юрисдикции Абу-Даби. Решение о редомициляции было принято в июле 2023 года на собрании акционеров, в августе того же года компания начала процесс перерегистрации бизнеса.
Globaltrans планирует сохранить листинг на биржах в Москве и Лондоне. После публикации сообщения акции Globaltrans на Мосбирже подорожали на 3,9%.
В январе 2024 года стало известно о продаже своих долей сооснователями Globaltrans казахстанской компании Aqniet Capital.
Фото на обложке: OlegRi /
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