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В России появится еще один сервис о дорожный пробках

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор в сфере навигации) разрабатывает сервис Freeline, который будет информировать водителей о загруженности дорог. Об этом сообщае ТАСС со ссылкой на представителя компании.

В России появится еще один сервис о дорожный пробках

Технология будет готова к внедрению в 2022 году. Данные о пробках будут отображаться в приложении Freeline, также их можно будет вывести на борт автомобиля.

В первую очередь сервис будут внедрять в небольших городах: Самаре, Курске, Новосибирске и Орше. Если испытания пройдут успешно, FreeLine заработает в Москве, а потом охватит всю Россию, заявили в НП «ГЛОНАСС».

Похожий сервис есть у «Яндекса». Но если «Яндекс.Пробки» берут информацию у спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, сервис Freeline будет в своих прогнозах пробок также опираться на записи камер видеонаблюдения.

Freeline будет получать информацию с платформы «Автодата», куда будут поступать данные с дорожных датчиков, камер фиксации и навигаторов.

О создании проекта «Автодата» стало известно в 2019 году. Платформа будет собирать обезличенные данные о передвижении автомобилей и поведении водителей на дорогах.

Фото: bibiphoto / Shutterstock

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