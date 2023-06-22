Владелец Gloria Jeans выплатил по 1 млн рублей сотрудникам со стажем более 10 лет в компании

Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по 1 млн рублей сотрудникам, которые работают в компании более 10 лет, следует из писем Мельников работникам Gloria Jeans. На документы ссылается Forbes, их подлинность подтвердили в компании.

Сотрудников, которые проработали в Gloria Jeans больше 10 лет, 2527 человек — почти 17% от общего числа кадров.

В первом письме Мельников поблагодарил тех, кто «несмотря ни на что, столько лет своей жизни подарил компании». «Я хочу сказать искреннее "спасибо" каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов», — говорится в первом письме.

Владелец компании уточнил, что на выплату могут рассчитывать все сотрудники с таким стажем, вне зависимости от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях они работают.

«Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали "Глории Джинс" дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми», — объяснил Мельников в письме.

Во втором письме бизнесмен добавил, что многие из сотрудников получили крупные денежные выплаты и подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идет о справедливости или мотивации». Мельников назвал выплату долгом перед людьми, которые столько лет жизни проработали в компании.

Gloria Jeans управляет более 680 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Бенефициар компании — ростовский предприниматель Владимир Мельников. Выручка АО «Корпорация Глория Джинс» в 2022 году увеличилась на 11,3%, до 57,7 млрд рублей, чистая прибыль — на 49,4%, до 6,14 млрд рублей.

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