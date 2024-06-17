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Бывший глава СУЭК Максим Басов возглавил Gloria Jeans

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывший глава СУЭК Максим Басов возглавил Gloria Jeans. Также он вошел в совет директоров компании. До прихода в СУЭК Басов возглавлял «Русагро» и холдинг «Металлоинвест».

Бывший глава СУЭК Максим Басов возглавил Gloria Jeans

Ритейлер «Глория Джинс» объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Максим Басов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Басов также вошел в совет директоров «Глория Джинс». Он отметил, что ему интересно возглавить компанию в очень важный момент ее трансформации.

Максим Басов ранее возглавлял Сибирскую угольную энергетическую компанию. До прихода в СУЭК в течение 12 лет был генеральным директором «Русагро», еще раньше — холдинга «Металлоинвест».     

В мае 2024 года Gloria Jeans открыла первые магазины своего молодежного бренда Ready! Steady! Go!, они расположились в Сочи, Казани и Волгограде.

Фото на обложке: Mikalai Drazdou / Shutterstock

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