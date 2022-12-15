Основатели российского бренда тату-перчаток Glove.me продали бизнес

«Сумму продажи я, конечно же, не назову. Скажу только, что она меньше триллиона рублей, но мне хватит ее на десятки тысяч кебабов здесь, в Турции. И еще на несколько бидонов айрана может остаться», — сообщил Юрин на своей странице в Facebook*.

По его словам, причины продажи в том, что Сергеева решила сконцетрироваться на развитии бренда одежды Botrois, а сам Юрин уехал из России.

Сооснователь также сообщил, что после 24 февраля партнеры почти не развивали Glove.me, так как планировали продвижение бренда за рубежом, но в нынешних условиях эти планы осложнились.

«Мы долго грустили по этому поводу, иногда даже плакали, и решили, что правильным решением будет его [бренд] продать. Но не просто кому-нибудь, а людям, которые с энтузиазмом возьмутся за его развитие, выпустят новые коллекции и продолжат продвижение бренда, в том числе на международном рынке. Такими людьми оказались моя давняя знакомая Анна Пулария и ее коллега Анна Жученко», — сообщил Юрин.

Пулария и Жученко развивают маркетинговое агентство Title.

Glove.me появился в 2018 году. Бренд основали семейная пара Максим Юрин и Анастасия Сергеева. Производство компании находится в Москве. Купить тату-перчатки можно в собственном бутике компании и на ее сайте, в универмаге «Цветной», ГУМе, шоуруме 22.13GIFT, салонах красоты Aldo Coppola и Kynsi, маркетплейсах Ozon, Lamoda, «Яндекс.Маркет» и в Нью-Йорке в шоуруме Flying Solo.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Соцсеть Максима Юрина