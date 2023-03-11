General Motors и Microsoft создадут виртуального помощника водителей на базе ChatGPT

Автоконцерн General Motors расширяет давнее партнерство с Microsoft, потому что намерен создать виртуального помощника для водителей на базе ChatGPT.

Производитель Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac из Мичигана хочет оправдать миллиардные инвестиции Microsoft в OpenAI, создателя популярного чат-бота ChatGPT, и совместно с корпорацией разработать голосового помощника, чей искусственный интеллект помогал бы автолюбителям при вождении, реагируя на голосовые команды и не отвлекая от дороги.

Предполагается, что умный помощник мог бы даже показывать водителям видео, как менять колесо, если спустило шину, или объяснять значение той или иной мигающей на табло лампочки, или даже диагностировать серьезность поломки и консультировать, насколько оперативно надо решать проблему (или же все не критично и можно подождать).

Скотт Миллер, вице-президент GM по управляемым ПО и ОС транспортным средствам, в интервью Reuters сообщил, что помощник на базе ChatGPT сможет сообщать владельцу авто информацию из руководства по эксплуатации и даже открывать двери в гараж с кодовым замком.

Миллер подтвердил также и порталу Semafor, что GM работает над ИИ-помощником, чей функционал будет расширен и он сможет выполнять не только простые голосовые команды, которые использовались в автомобилях GM в прошлом.

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