General Motors объединился с конкурентом Tesla для создания электропикапа
General Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа в сфере производства электромобилей Nikola Motor за $2 млрд. Компании объединились для работы над Nikola Badger — полностью электрическим пикапом на водородных топливных элементах. Об этом сообщает пресс-служба GM.
GM также получил право назначить одного директора в правление Nikola.
Предполагается, что GM возьмет на себя большую часть инженерных и производственных работ, необходимых для разработки пикапа.
Nikola также согласился использовать производимые партнером литий-ионные батареи Ultium в своих электромобилях и водородные топливные элементы Hydrotec в грузовиках.
«Применение электрифицированных технологических решений General Motors к классу грузовых автомобилей большой грузоподъемности — еще один важный шаг в реализации нашего видения будущего с нулевыми выбросами», — отмечает исполнительный директор General Motors Мэри Барра.
Nikola будет отвечать за продажи и маркетинг электропикапа и сохранит за собой бренд Nikola Badger. Ожидается, что производство грузовиков начнется в конце 2022 года.
Отмечается, что General Motors будет эксклюзивным поставщиком топливных элементов для грузовиков класса 7/8 компании Nikola во всем мире, кроме Европы.
В начале сентября GM объявил, что вступает в альянс с Honda. В рамках партнерства Honda будет использовать аккумуляторы производства GM в своих будущих моделях электромобилей.
Ранее стало известно, что объем производства электромобилей увеличат BMW и Volkswagen.
Фото: Nikola Motor
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