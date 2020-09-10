General Motors объединился с конкурентом Tesla для создания электропикапа

General Motors (GM) приобрел 11% акций стартапа в сфере производства электромобилей Nikola Motor за $2 млрд. Компании объединились для работы над Nikola Badger — полностью электрическим пикапом на водородных топливных элементах. Об этом сообщает пресс-служба GM.

GM также получил право назначить одного директора в правление Nikola.

Предполагается, что GM возьмет на себя большую часть инженерных и производственных работ, необходимых для разработки пикапа.

Nikola также согласился использовать производимые партнером литий-ионные батареи Ultium в своих электромобилях и водородные топливные элементы Hydrotec в грузовиках.

«Применение электрифицированных технологических решений General Motors к классу грузовых автомобилей большой грузоподъемности — еще один важный шаг в реализации нашего видения будущего с нулевыми выбросами», — отмечает исполнительный директор General Motors Мэри Барра.

Nikola будет отвечать за продажи и маркетинг электропикапа и сохранит за собой бренд Nikola Badger. Ожидается, что производство грузовиков начнется в конце 2022 года.

Отмечается, что General Motors будет эксклюзивным поставщиком топливных элементов для грузовиков класса 7/8 компании Nikola во всем мире, кроме Европы.

В начале сентября GM объявил, что вступает в альянс с Honda. В рамках партнерства Honda будет использовать аккумуляторы производства GM в своих будущих моделях электромобилей.

Ранее стало известно, что объем производства электромобилей увеличат BMW и Volkswagen.

Фото: Nikola Motor