Gmail — теперь с ИИ: он читает почту и выделяет главное

Gmail входит в эру Gemini: ИИ будет автоматически разбирать переписки и выделять самые важные письма
Компания Google объявила о крупнейшем за последние годы обновлении Gmail. Почта переходит в «эру Gemini» и превращается из инструмента для чтения писем в персонального ИИ-ассистента. В Gmail появятся ИИ-обзоры переписок, помощник для написания писем и новый формат «умного почтового ящика».
ИИ-обзоры переписок — вместо ручного чтения писем
Одно из ключевых нововведений — AI Overviews, или ИИ-обзоры писем и длинных переписок. Если цепочка писем насчитывает десятки сообщений, Gmail автоматически анализирует всю переписку и формирует краткое резюме с основными выводами, договорённостями и ключевыми пунктами обсуждения.
Как сообщили в Google, теперь почта будет работать так же, как ИИ-поисковик: не показывать длинный список источников, а сразу выдавать суть. Функция ориентирована в первую очередь на рабочие переписки и групповые обсуждения. ИИ-обзоры будут доступны для всех пользователей бесплатно.
Вопросы для Gmail — вместо поиска по ключевым словам
Вторая крупная функция — возможность задавать Gmail вопросы. Пользователь может спросить, например, кто присылал смету на ремонт год назад или в каком письме был нужный договор.
Благодаря интеграции с моделью Gemini Gmail анализирует содержимое писем и сразу формирует ответ с конкретными деталями. Это избавляет от необходимости вручную искать письма и сопоставлять информацию.
Написание писем с учётом контекста и стиля пользователя
Google также расширяет инструменты для создания писем. Функция Help Me Write теперь доступна всем пользователям Gmail и позволяет как дорабатывать готовые тексты, так и создавать письма с нуля — на основе короткого описания задачи.
На смену Smart Replies пришли обновлённые Suggested Replies: они предлагают более уместные и развёрнутые ответы, учитывая контекст всей переписки и стиль пользователя. Дополнительно появился инструмент Proofread — для расширенной проверки грамматики, тона и стиля письма.
Пользователи получат персональные сводки важных писем
Ещё одно обновление — AI Inbox — представило новый формат входящих писем. Он автоматически выделяет важные сообщения, напоминания и задачи, а затем формирует персональную сводку того, что требует внимания пользователя в первую очередь.
Приоритеты определяются на основе частоты общения, наличия отправителя в контактах и содержания письма. Например, сообщения с обозначенным дедлайном или медицинские напоминания будут показываться раньше рассылок и второстепенных уведомлений.
Контекст
В компании отмечают, что обновление Gmail — часть более широкой стратегии по интеграции ИИ во все сервисы Google. Почта должна стать не просто хранилищем писем, а активным инструментом для управления информацией и рабочими процессами.
