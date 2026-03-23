Илон Маск анонсировал строительство двух заводов про производству чипов — для Tesla и для SpaceX

Илон Маск заявил о планах построить в Остине, штат Техас, два завода по выпуску чипов. Ранее бизнесмен говорил о таком проекте только для Tesla, теперь стало известно, что в нём участвует и SpaceX. Заводы будут работать как единый комплекс, который получил название Terafab.

По словам Маска, один завод в рамках проекта Terafab будет выпускать чипы для автомобилей Tesla и роботов Optimus Tesla, второй — для спутниковых ИИ-центров обработки данных SpaceX.

Маск считает, что нынешних поставщиков чипов Tesla и SpaceX в будущем станет недостаточно

Сейчас чипы для компаний Маска поставляют Samsung, TSMC и Micron. По словам самого Маска, в будущем для его компаний внешних поставок уже не хватит, потому что спрос со временем превысит объёмы чипов, которые доступны на мировом рынке.

По оценке бизнесмена, проект Terafab в перспективе сможет обеспечивать до 1 тераватта вычислительной мощности в год, тогда как весь нынешний выпуск в США, по его словам, составляет около половины этого объема.

Строительство собственных заводов чипов станет шагом Tesla по усилению контроля над ключевыми технологиями и поставками. Ещё в январе этого года Маск говорил на звонке с инвесторами, что компании придётся строить собственный завод, чтобы снять ограничение по поставкам чипов через три-четыре года. Информационное агентство Bloomberg тогда писало, что один завод обойдётся компании в миллиарды долларов и станет ещё одним шагом Tesla за пределы её традиционного автомобильного бизнеса.

Контекст

В январе 2026 года SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для орбитальных дата-центров. В феврале 2026 года компания купила xAI, объединив космический и ИИ-бизнесы Маска. После этой сделки SpaceX стала одной из компаний Маска, для которых могут понадобиться собственные чипы.