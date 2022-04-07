Центральный банк будет покупать золото по договорной цене вместо фиксированной

Центральный банк изменил порядок покупки золота у банков после существенного укрепления рубля. Ранее регулятор скупал золото по фиксированной цене в 5 тысяч рублей за один грамм, теперь же цена будет договорная, потому что по текущему курсу золото стоит дешевле.

В Центробанке решение обосновали «изменением рыночной конъюнктуры».

«С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

На фоне волатильности на рынке валют Банк России в конце марта принял решение скупать золото у банков по фиксированной цене в 5 тысяч рублей за один грамм. 25 марта курс доллара составлял 96,04 рублей. Один грамм золота на рынке стоил 6 тысяч рублей.

С конца марта российский рубль значительно укрепился, отыграв все потери, понесенные после начала военной операции на Украине. ЦБ РФ установил курс доллара на 7 апреля в 76,25 рублей. Один грамм золота на рынке на текущий момент стоит примерно 4700 рублей.

Таким образом, Банку России стало невыгодно скупать золото по ранее зафиксированной цене, по которой он планировал покупать золото до 30 июня 2022 года.

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