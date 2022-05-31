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Косметическая сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Уральский косметический ритейлер «Золотое яблоко» начал добавлять необычные для подобной розницы категории. В онлайн-магазине сети теперь представлены детская одежда, роботы-пылесосы, товары для животных.

Косметическая сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы

Интернет позволяет компании проводить эксперименты с непрофильными категориями, сообщила РБК гендиректор сети Анна Кошкина.

«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — добавила она.

В офлайн-магазинах «Золотого яблока» ранее уже продавались хозтовары, колготки и белье, но компания перевела часть таких товаров в онлайн из-за нехватки площадей.

В будущем компания планирует продавать постельное белье, солнечные очки и косметички.

Пока в традиционной рознице «Золотого яблока» эти товары представлены не будут. По словам топ-менеджера сети, сейчас большой «офлайновый эксперимент» компании — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первая пилотная точка компании будет открыта в Екатеринбурге.

Фото на обложке: «Золотое яблоко»

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