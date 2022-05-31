Косметическая сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы

«Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — добавила она.