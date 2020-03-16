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Аналитики Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Курс доллара вернется к 61 рублю за доллар после недавнего обвала до 75 рублей в течение двух лет. Такой прогноз сделали аналитики банка Goldman Sachs, на который ссылается Banki.ru.

Аналитики Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

В обзоре банка также говорится, что в ближайшие полгода цены на нефть останутся на уровне 30 долларов за баррель, но постепенно за два года вырастут до 60 долларов за баррель. При этом в течение года рубль может укрепиться до 68 рублей за 1 доллар.

По оценке аналитиков, инфляция в России останется значительно ниже 4% и замедлится до менее чем 3% в 2021 году.

После провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи цены на нефть резко упали до уровня 30 долларов за баррель, потянув за собой рубль, который опустился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

На 15:50 Мск курс доллара составил 73,18 рубля, евро — 81,86 рубля.

Фото: Unsplash

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