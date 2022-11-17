Соруководитель Goldman Sachs в России уйдет из банка после 17 лет работы

Топ-менеджер крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон решил уйти со своей должности и покинуть группу, пишет РБК со ссылкой на внутреннюю рассылку организации. Сведения подтвердили в российском подразделении Goldman Sachs.

В тексте сообщения сказано, что Толкингтон проработал в компании 17 лет и покинет ее в конце года. Он был соруководителем офиса вместе с Дмитрием Седовым, который также ушел из группы в 2022 году.

В начале 2022 года стало известно, что Дмитрий Седов займет пост финансового директора сервиса такcи inDriver. Назначение было связано с планами компании выйти на IPO.

В марте Goldman Sachs объявил о прекращении деятельности в России, однако продолжал выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с РФ. Агентство Bloomberg писало ранее, что часть российских сотрудников группы релоцировалась в ОАЭ. В настоящее время у банка остается лицензия в РФ.

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