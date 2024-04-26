Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на долю в компании

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в компании. На конец 2020 года ему принадлежало 55,44%. Договор еще не подписан, но одно из условий — покупатель не должен быть под санкциями. Другие детали сделки не сообщаются, пишут «Ведомости».
Интерес к активу проявляли Совкомбанк, «Тинькофф банк» и АФК «Система». Переговоры о покупке доли основателя активно вела «дочка» X5 Group – сервис доставки 5post, который оценивал компанию в 30–35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли Гольдорта могла составить 16,6–19,4 млрд рублей.
Остальные оценивали СДЭК скромнее: в диапазоне от 20 млрд до 25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11–13 млрд рублей.
Леонид Гольдорт владеет СДЭК с момента создания компании в 2000 году. О его планах продать свою долю в связи с эмиграцией в Израиль стало известно в ноябре 2023 года.
Другие совладельцы — Вячеслав Пиксаев (37% на июль 2023 года), Инна Яковлева (6,5% на июль 2023 года), Евгений Цацура (1% на октябрь 2020 года) — продавать доли не планируют.
- Сервис экспресс-доставки СДЭК в 2023 году открыл 120 отделений за пределами России: 81 — в странах СНГ и 39 — в странах Дальнего Зарубежья, в том числе в Китае, Таиланде, Бангладеше и Турции.
Фото на обложке: СДЭК / Telegram
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