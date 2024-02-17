Google выпустила первую версию новой ОС Android 15. Данная версия предназначена только для разработчиков. Полноценный релиз должен состояться в сентябре 2024 года.
Google выпустила первую пробную версию новой операционной системы Android 15. Об этом пишет The Verge.
Разработчики заметили в пробной версии Android наличие тактильного отклика при регулировке яркости экрана, новую функцию «вибрация клавиатуры», которая отключает вибрацию при наборе текста, а также опцию снижения громкости самых часто получаемых уведомлений.
Текущая версия предназначена только для разработчиков программного обеспечения. Ее могут протестировать владельцы смартфонов Pixel 6 и выше, а также через эмулятор Android Studio.
Первая бета-версия Android 15 должна выйти в апреле. Полноценный релиз новой операционной системы запланирован на сентябрь 2024 года.
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