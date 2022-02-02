Годовая выручка материнской компании Google превысила $250 млрд

Материнская компания Google — Alphabet — установила рекорд годовой выручки в 2021 году. Показатель увеличился на 41% и составил $257,6 млрд. Компания также объявила о планах провести в июле дробление акций 20 к 1.

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка компании составила $75,33 млрд (+32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), за весь 2021 год — $257,6 млрд (+41%).

Операционная прибыль Alphabet за четвертый квартал выросла до $21,88 млрд (+29%), за год — до $78,7 млрд (+31%). Чистая прибыль по итогам четвертого квартала составила $20,6 млрд против $15,2 млрд в 2020 году. Чистая прибыль за год достигла $76 млрд, увеличившись в 1,8 раза.

Больше всего дохода Google в четвертом квартале получила от рекламы: показатель составил $61,2 млрд, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выручка от рекламы на YouTube за тот же период составила $8,6 млрд, на поиск пришлось $43,3 млрд. Выручка Google Cloud за четвертый квартал выросла на 45% и составила $5,54 млрд.

В июле, по данным телеканала CNBC, Alphabet намерена провести дробление акций в соотношении 20 к 1. У каждого инвестора будет шанс получить 19 дополнительных акций к каждой бумаге того класса, которые у него имеются.

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