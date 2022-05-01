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Приставы взыщут с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) завела в отношении Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,22 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в РФ информации.

Приставы взыщут с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Информация о принудительном взыскании находится в банке данных ФССП. Согласно карточке дела, исполнительное производство возбуждено 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.

Таганский суд Москвы наложил на Google в декабре прошлого года штраф в размере более 7,2 млрд рублей или 5% от годовой выручки за 2020 год. Это стало первым случаем, когда российский суд назначил наказание в виде оборотных штрафов на IT-компанию.

Компанию признали виновной в повторном административном правонарушении, связанным с неудалением информации владельцем ресурса в интернете. Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта.

Фото: Sergei Elagin / Shutterstock

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