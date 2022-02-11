Google выпустил первую версию Android 13 с улучшенной конфиденциальностью

В Google объявили о выпуске новой версии операционной системы Android 13 Developer Preview 1 с улучшенными интерфейсом и конфиденциальностью.

Предварительная версия Android 13 для разработчиков уже доступна для загрузки владельцам смартфонов серий Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.

В Android 13 лучше интерфейс, надежней функции, связанные с конфиденциальностью. В частности, обмениваться фотографиями и видео можно с помощью приложения, которому не требуется предоставлять доступ ко всему медиаконтенту на устройстве. Смартфон Android 13 позволяет подключаться к точкам Wi-fi без разрешения на определение местоположения.

В новой версии улучшена интеграция приложений с темой Material You, подстраивающейся к цветам обоев. Языковые настройки можно устаналивать для каждого приложения отдельно.

Релиз новой версии Android 13 ожидается осенью 2022 года, а бета-версия станет доступна уже в апреле. В июне-июле компания предложит пользователям стабильную версию. В сообщении Google отмечается, что Android 13 пока не подходит для ежедневного использования, так как предназначена для тестирования.

Смартфоны с ОС Android 12, релиз которой состоялся осенью, поддерживают возможность управления смартфоном мимикой. Движением мышц лица, например, подмигиванием, можно запустить камеру.

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