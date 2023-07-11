Из Google уволился руководитель отдела AR-разработки

Google лишилась второго за год руководителя AR/VR-разработки. В феврале из компании ушел вице-президент, глава VR-подразделения Labs Клэй Бейвор, несколько дней назад компанию покинул начальник отдела AR-разработки Марк Луковски. В июне Google закрыла проект очков дополненной реальности Iris.

Google покинул руководитель отдела по инженерным разработкам дополненной реальности Марк Луковски. Об этом пишет The Verge.

Луковски на своей странице в соцсети объяснил решение «нестабильной приверженностью» и изменениям в руководстве AR-подразделения Google. В феврале из компании уволился руководитель VR-подразделения Клэй Бейвор.

До прихода в Google Луковски был генеральным директором Oculus VR. В Google Луковски возглавил команду разработчиков AR-очков. В июне компания решила закрыть проект Iris и заняться разработкой AR-софта для других компаний.

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