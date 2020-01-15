Google купила два стартапа за день

Google объявила о покупке двух стартапов — ирландского Pointy и американкого AppSheet. О первой сделке говорится в основном блоге Google, о второй — в блоге облачного подразделения компании.

Pointy был основан в 2014 году в Дублине. Стартап помогает ритейлерам, у которых еще нет интернет-магазина, появиться онлайн.

Для этого к сканеру на кассе магазина присоединяется специальный считыватель Pointy, и как только товар проходит через кассу, информация о нем появляется на странице мазазина на Pointy. Pointy также запускает рекламу товаров клиента в Google и улучшает выдачу информации о нем в поиске.

За шесть лет работы Pointy привлек около $20 млн. Оценка стартапа не уточняется. Google и Pointy не разглашают сумму сделки, но источники TechCrunch предполагают, что она могла составить €147 млн ($163 млн).

AppSheet был основан в 2012 году. Это платформа для создания мобильных приложений без необходимости кодить. AppSheet предлагает свои услуги бизнесу: чтобы создать приложение со своими товарами, компании достаточно загрузить в систему таблицу или базу данных. Технология станет частью облачной платформы Google.

Стороны не раскрывают сумму сделки. По данным TechСrunch, оценка AppSheet составляет $60 млн (всего стартап привлек более $17 млн).

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