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В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Это произойдет в 2023 году, обратили внимание пользователи Reddit, когда в браузер внедрят новый программный интерфейс.

В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы

Изменения коснутся манифеста Manifest V2 – магазин браузера перестанет принимать плагины, разработанные на этом манифесте, и перейдет на новый – Manifest V3.

Разработчикам плагинов нужно будет обновить продукты, чтобы они были совместимы с новым интерфейсом, но все блокировщики рекламы работают только на версии V2. После июня 2022 года поддержку Google Chrome полностью отключит поддержку этого интерфейса.

Блокировщики рекламы как таковые не будут удалены из Chrome Store, но работать они станут хуже – базы фильтров рекламы будут реже обновляться, расширениям станет сложнее перехватывать запросы на показ рекламы.

Фото на обложке: PREMIO STOCK / Shutterstock

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