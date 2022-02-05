Браузер Google Chrome увеличил круг на логотипе и стер с него тени

Популярный браузер Google Chrome впервые за восемь лет обновит логотип. Круг на логотипе будет увеличен и лишен теней, а цвета станут более яркими и светлыми, рассказала дизайнер браузера Элвин Ху.

Тени на логотипе Google Chrome заменили на едва заметные градиенты.

Компания адаптировала логотип под разные платформы. В ближайшие месяцы новый логотип появится в браузерах большинства пользователей. Финальный релиз с логотипом будет представлен в конце марта и совпадет с выходом Chrome 100

Последний раз логотип Google Chrome менялся в 2014 году.

Сменить логотип в очередной раз решили, что лучше «соответствовать более современному выражению бренда Google», поскольку теперь компания оптимизирует логотип для каждой операционной системы.

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Фото: https://9to5google.com