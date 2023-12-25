Российские операторы переходят на новый формат обмена трафиком с Google

Российские операторы увеличивают число прямых стыков с Google, поскольку компания в 2022 году прекратила поставки в РФ серверов Global Cache, а имеющиеся постепенно изнашиваются.

Как сообщили изданию РБК в «Ростелекоме», компания расширяет имеющиеся стыки с сетями Google «по мере того, как назревает необходимость». В «Транстелекоме» также подтвердили, что расширяют стыки. Источник в одном из операторов «большой тройки» тоже сообщил об аналогичных действиях из-за износа серверов Google Global Cache.

Эти серверы американская корпорация использовала для эффективной и быстрой доставки контента, в том числе YouTube. В 2022 году в рамках санкций Google прекратила поставки этого оборудования в Россию.

При этом естественным образом в стране растет трафик, что требует оптимизации и расширения инфраструктуры.

В «Ростелекоме» уточнили, что в сегодняшних условиях модернизация стыков в Москве — это единственная возможность обеспечивать качественную связь при повышении трафика. Однако это не новая мера, такие решения использовались и раньше, добавили в компании.

Несколько участников рынка сообщили, что в своем письме Google предупреждает о прекращении передачи трафика через серверы маршрутизации на точках обмена с января 2024 года.

«Мы обнаружили, что сегодня полагаемся на серверы маршрутизации для обмена трафиком с вашей сетью на некоторых точках обмена трафиком. Как только мы прекратим поддержку маршрутного сервера, этот трафик изменится. Чтобы свести к минимуму влияние, мы хотели бы пригласить вас как можно скорее подключиться к Google напрямую», — отмечается в уведомлении компании.

Генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк разъяснил, что Google предупреждает о смене формата пропуска трафика. Теперь он будет проходить напрямую, а не через серверы маршрутизации.

Как уточнил эксперт, компания таким образом может снизить затраты на оплату трафика на точках обмена. Если у оператора нет прямого стыка с Google, ему предстоит просто поменять конфигурацию роутера, заключил Метлюк.

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